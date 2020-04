Maioridade da paz em confinamento

E dezoito anos depois, quando chega àquela que em Angola é considerada a entrada na maioridade legal, a paz é celebrada em estado de emergência nacional. Curioso, era também a idade legal para se ir à guerra. E Angola está hoje mergulhada numa guerra mundial em que num lado está a defesa da vida e no outro um vírus implacável. Mas é uma guerra que se irá vencer, certamente, com baixas, certamente. Entretanto, há que tudo fazer-se para poupar vidas. Tudo mesmo. E isto é outra guerra em Angola, mais difícil de vencer que a do Covid-19. Porque fazer tudo implica integrar todos. E isto afi gura-se-me muito difícil. Há os que não acatam a convocatória e há os excluídos, os que poderiam ajudar na integração de todos. Ouvimos sobretudo Políticos, vemos a Polícia a agir, no que pode, mas, como sempre, fi caram de fora os técnicos. Não há espaço, pelo menos da comissão criada para vencer esta guerra, em que se faça ouvir a voz técnica, especializada, de médicos, de psicólogos, de sociólogos, de antropólogos, para perceber as causas do não acatamento de um conselho, ou mesmo ordem tão simples como de fi car em casa. As aulas estão suspensas, muitos serviços dispensaram funcionários, para fi carem em casa, resguardados, o que fazem então estes jovens, mulheres e homens e até crianças pelas ruas? O que os faz sair? O que fazer para os convencer a fi car em casa? Não espero as respostas a estas perguntas de generais ou de políticas, espero-as de técnicos estudiosos, mas estes estão calados. Dezoito anos depois da chegada da paz, celebramos o 4 de Abril em clima de alguma tensão social, que se explica por uma grave crise económica, com o alastrar da pobreza e com uma sociedade de pessoas que não querem ouvir o apelo do Governo para salvarem as suas próprias vidas. Os jovens que agora chegam aos dezoito anos não são chamados para irem à guerra, mas têm a missão de combater em casa uma ameaça mais perigosa ainda. Cada casa é um campo de batalha, vence quem nela permanecer.