Bigodinho concorre à presidência da APFL

Por:Mário Silva

O antigo árbitro, Manuel Francisco “Bigodinho”, assumiu que vai concorrer à presidência da Associação Provincial de Futebol (APF) de Luanda, tendo em vista o ciclo olímpico 2020/2024. Segundo uma fonte a que O PAÍS teve acesso, Manuel Francisco já tem as condições criadas para oficializar a sua candidatura junto da comissão eleitoral, assim que terminar o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, João Lourenço, para prevenir a propagação do novo Coronavírus, Covid-19. A mesma fonte assegurou que o antigo árbitro tem como linha forte desenvolver o futebol feminino em todos os clubes da cidade capital, de modo a resgatar o sucesso que as senhoras conseguiram nos anos 90. Caso vença, a mesma fonte garantiu que o candidato supracitado vai procurar incentivar o Petro de Luanda, o Interclube e tantos outros clubes que disputam o Girabola a seguirem o exemplo do 1º de Agosto, equipa que já movimenta o futebol feminino. Por outro lado, Manuel Francisco tem também na sua agenda de trabalho lutar contra adulteração de idade, infelizmente continua a enfrequecer o desenvolvimento do rei futebol em Luanda. A nossa fonte assegurou que o actual presidente da APFL, Domingos Tomás poderá não concorrer a mais um mandato.