Casos diários de Coronavírus chegam aos 100 pela primeira vez em Tóquio

Cerca de 118 pessoas foram infectadas com o novo Coronavírus na capital japonesa, Tóquio, informou a emissora pública NHK no Sábado, citando autoridades metropolitanas do Governo. Marcou a primeira vez que casos confirmados diariamente excederam 100 na área de Tóquio, elevando o número de casos confirmados para 891, disse a NHK. O Governo metropolitano de Tóquio instou as pessoas a ficar em casa no fim-de-semana, pois a mega-cidade enfrenta um número crescente de casos e a especulação fervilha de que o Japão possa declarar estado de emergência, levando ao bloqueio. Separadamente, um homem na casa dos 70 anos morreu no Sábado por causa do Coronavírus na cidade de Kani, no centro do Japão, informou a Kyodo. Foi o primeiro caso fatal na região, acrescentou Kyodo. Os casos globais do novo Coronavírus ultrapassaram 1 milhão, com mais de 53.000 fatalidades. Até agora, o Japão foi poupado do tipo de situação explosiva observada na Europa, nos Estados Unidos e noutros lugares, com cerca de 3.000 casos e 73 mortes até Sexta-feira.