Número de infectados por Covid-19 sobe para 14 em Angola

No território nacional já foram diagnosticados 14 casos de contaminação por Covid-19 com a revelação, na noite deste Domingo(5), de mais 4 cidadãos com idades entre 1 e 62 anos, que testaram positivo.

O secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mufinda apresentou a maior subida relativamente aos novos contágios, o correspondente a 28%.

Chegados de Portugal, no dia 21 de Março, os 4 pacientes detêm nacionalidades angolana e sul-africana. Assim, em Angola há até este momento, 10 contágios activos, duas mortes e duas pessoas recuperadas.

Quanto às medidas de contenção da pandemia, pretendendo-se evitar a sua propagação, Franco Mufinda referiu que estão 1786 pessoas a cumprirem as duas quarentenas, a institucional e a domiciliar”, sendo que deste grupo estão 852 indivíduos em quarentena institucional.

Perante este aumento, o Secretário de Estado reiterou ser fundamental cumprir-se com o distanciamento social com as regras do Estado de Emergência Nacional.