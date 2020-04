Número diário de mortes por Coronavírus em França diminui para 441

Um total de 441 pessoas morreram de infecções por Coronavírus em França nas últimas 24 horas, ante uma alta de 588 no dia anterior, disse o director do Ministério da Saúde, no Sábado. O número de mortos em hospitais e asilos franceses desde o início do surto agora é de 7.560, disse Jerome Salomon em entrevista colectiva. O número total de casos de Coronavírus em França ficou em 68.605 no Sábado, um aumento de 6,6% em comparação com o dia anterior. Salomon acrescentou que 28.143 pessoas estavam no hospital por infecção por Covid- 19. Esse número mostrou um total de 711 admissões em comparação com o dia anterior, após a alta de 2.111 pessoas.

Um total de 6.838 casos graves de Coronavírus estavam em unidades de terapia intensiva, disse ele. Naquelas 24 horas, 502 novos casos foram admitidos em terapia intensiva, em comparação com 641 no dia anterior e 729 na Quinta-feira. A pressão estava a diminuir sobre a necessidade de encontrar novos espaços em casos intensivos, disse Salomon. Essa tendência se deveu à saída de mais pessoas e foi um indicador importante de como os hospitais estavam a lidar e a usar os recursos disponíveis. “O número de pessoas que se recuperaram também está a aumentar rapidamente, porque temos 15.438 pessoas que saíram do hospital curadas e milhares de outras que ficaram confinadas em casa e também se recuperaram”, disse Salomon.