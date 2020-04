“Ainda não é possível sobreviver deste projecto”

Como surgiu a ideia da criação da equipa de andebol?

A ideia surgiu depois que legalizamos o projecto, pois que uma das exigências é que o clube deve movimentar dez modalidades. Já estamos em duas o que abre boas perspectivas para o futuro que pretendemos. Neste momento, estamos a trabalhar com 120 atletas do sexo feminino nos escalões infantis, iniciados e juvenis.

As meninas para fazerem parte da equipa pagam alguma quantia?

O nosso nome, Recreativo Social e Desportivo Guelson FC, diz tudo. Em princípio, a inscrição é grátis, as candidatas devem apresentar duas fotografias tipo passe, cópia do Bilhete de Identidade da mesma e dos seus encarregados de educação. As portas da nossa equipa do desporto das sete linhas está aberta para futuras atletas com idades compreendidas entre 6 e 16 anos. No próximo ano é bem possível que já teremos o escalão de júnior, pois poderemos receber candidatas com 18 anos.

Onde é que a equipa realiza a sessão de treinos?

Temos o apoio institucional da Administração Municipal do Kilamba Kiaxi que nos concedeu o Campo Multiusos da Divina junto ao antigo controlo do Golfe. O recinto tem piso adequado à prática do andebol? Na verdade, não é dos melhores, mas também não é dos piores. Ainda assim, dá para que a nossa equipa possa desenvolver o desporto das sete linhas.

Aliás, estamos a trabalhar junto do Ministério da Juventude e Desportos para reabilitar o campo como fez com o recinto do Atlético Sport Aviação (ASA), de modo que o clube possa apostar no voleibol, basquetebol e o futebol salão (futsal).

Quantos treinadores tem a equipa?

Temos quatro técnicos que diariamente ensinam o ABC da modalidade. São pessoas que têm formação em andebol, sendo que os mesmos participaram nos cursos da Federação Angolana de Andebol (FAAND).

Tem parceria com algum clube para que as atletas com maior qualidade técnica e táctica possam evoluir?

De momento não. Mas, tivemos a visita, recentemente, do presidente de direcção do 1º de Agosto, Carlos Hendrick, e como temos uma parceria no futebol estamos a pensar em alargar para o andebol, o que será bom para nós, porque a equipa militar é uma das melhores do país e de África. Por outro lado, tentamos contactar o Petro de Luanda para ser nosso parceiro, mas não houve abertura. Lamentavelmente!

Há quanto tempo existe o seu projecto?

Na verdade, o projecto completa no próximo dia 10 deste mês, dez anos de existência, porém a equipa de andebol está apenas há três. Durante uma década, conquistamos o nosso espaço devido ao rei-futebol. Por esta razão, pretendemos que o futebol possa caminhar de mãos dadas com o andebol que embora de forma tímida já começou a dar frutos. Temos jogadoras no Sporting, no Ferrovia e na Cássia FC, todas equipas de Luanda.

Sabe-se que o futebol é o cartão de visita da sua agremiação. Além do médio ofensivo do 1º de Agosto, Zito Luvumbo, há mais atletas noutras equipas?

Claro que há. Só na equipa central das Forças Armadas Angolanas temos mais de cinco jogadores, mas tudo no âmbito de uma parceria que temos. Ainda em Luanda, temos também jogadores no processo de formação na Academia de Futebol de Angola (AFA), no Interclube, no Estoril e no Petro de Luanda.

E no estrangeiro?

No Brasil, temos o jovem Estefânio Camiaca que prossegue a sua formação no Grémio de Santa Reis.

Já consegue sobreviver deste projecto?

Apesar dos frutos que tem dado na descoberta de novos talentos para o futebol, no caso, ainda não é possível sobreviver deste projecto, porque não há retorno naquilo que gastamos durante as competições provinciais e nacionais. Aliás, segundo o regulamento da FIFA na fase de formação não é permitido a venda de jogadores, temos é que ceder para outros clubes para que possam dar continuidade o processo de formação. Depois do jogador completar 18 anos, idade adulta, poderemos receber alguma coisa de acordo com o direito de formação.