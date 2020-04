Bancos deverão dedicar 2,5% de activo líquido à produção nacional

A decisão é do Banco Nacional de Angola (BNA) e vem expressa no Aviso nº3/20 datado de 3 de Abril, I Série do Diário da República. Com este aviso, a autoridade monetária do país reforça as regras estabelecidas nos seus avisos anteriores sobre concessão de crédito pelas instituições bancárias aos produtores nacionais.

O banco central adverte que no total do custo deverão estar inclusos a taxa de juro nominal e as comissões e tal crédito a conceder pelas instituições bancárias deve dar-se prioridade às operações apresentadas por cooperativas agrícolas e por Pequenas e Médias Empresas (PME’s). O BNA fi xa que no mínimo 2,5% do valor total do activo liquido registado no balanço de cada instituição fi nanceira bancária até 31 de Dezembro do ano anterior deve ser reservado a esta operação com vista a diversifi cação da economia.

A lista de produtores a serem fi nanciados é vasta e nela destacam-se projectos dedicados à produção de arroz, avicultura, gado, bebidas, produtos do campo como cana-de-açúcar, café e seus derivados, frutos tropicais, legumes, leite e derivados, madeira, mel, milho, pesca comercial, sabão e detergentes, sal comum soja e tubérculos, dentre outros.

As instituições fi nanceiras com um total de activo líquido igual ou superior a 1 500 000 000,00 (mil e quinhentos milhões de Kwanzas) no último balanço (feito a 31 de Dezembro de 2019) estão orientadas a contratualizar no mínimo 50 novos créditos, enquanto as que apresentaram no balanço abaixo deverão assegurar no mínimo 20 novos créditos.