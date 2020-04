Carta do leitor: Quando o Cornonavírus vem

Abordar sobre o Covid-19 é, sem sombra de dúvidas, um desafi o, na medida em que se trata de um fenómeno que está a decorrer, e sobre o qual, na verdade, ainda é prematuro mensurar as suas consequências ao nível social, político, económico e cultural.

O Covid-19 é uma doença viral causada pelo novo Coronavírus, que eclodiu na China na cidade de Wuhan, e se propagou por todo o mundo, chegando a assumir cifras susceptíveis de serem consideradas uma pandemia. O principal vector de contágio é o contacto com pessoas e superfícies infectadas pelo vírus. A principal forma de evitar a propagação do vírus é o isolamento social. Neste contexto, muitas pessoas deixaram de trabalhar, causando uma diminuição do produto e os seus devidos efeitos agregados.

Com a paralisação económica há menos produtos e serviços para se consumir, diminuição na geração de novos empregos, assim como diminui a arrecadação de impostos, comprometendo, desta feita, o nosso Orçamento Geral do Estado, na medida em que as previsões da parte da receita comprometem as previsões da parte da despesa.

Olhando de forma mais simples, teremos menos escolas e, consequentemente, menos recursos e capital humano; menos hospitais e menor qualidade dos serviços hospitalares em quantidade e qualidade; menor geração de novos empregos; menos estradas e menor circulação entre a zona urbana e a rural, difi cultando, desta feita, as trocas comerciais; menos investimento, na medida em que o cenário não é optimista e há menor consumo; muita importação, na medida em que os produtores estão parados e, concomitantemente, há pouca exportação.

Amadeu Victoriano Caculo

Funcionário público,

formado em Contabilidade e Finanças

e Sociologia