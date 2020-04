Casos de contágio por Covid-19 sobem para 16

Com a confirmação, nas últimas 24 horas, de mais dois casos positivos de contágio por coronavirus, o número de pessoas infectadas no país subiu para 16, segundo a última actualização dada a conhecer à imprensa pelo secretário de Estado da Saúde Pública,Franco Mufinda .

Trata-se de um cidadão do sexo masculino de 19 anos e outro do sexo feminino de 25 anos de idade, que terão regressado de Portugal nos voos que chegaram a Luanda no dia 21 de Março, tendo permanecido em quarentena institucional até aos últimos testes.

“Ainda estamos diante de “casos importados”, disse Mufinda.

Por esta razão, o secretário de Estado assegurou que os mesmos não tiveram contactos com terceiras pessoas em Luanda.

A capital angolana continua a ser a única província com testes .positivos sendo os municípios de Talatona, Maianga, Ingombota, Viana, Samba e Belas os únicos com casos do género, até ao momento, dois quais resultaram em dois mortos e outros dois recuperados.