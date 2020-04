Covid-19 força Executivo a suspender processo de novas admissões na Função Pública

A expansão do novo Coronavirus e a abrupta queda do preço do barril de petroleo forçaram o Governo a suspender todos os processos de novas admissões e promoções na Função Pública, com excepção dos sectores já previamente aprovados, até a finalização da revisão do Orçamento Geral do Estado (OGE), cuja proposta deverá dar entrada na Assembleia Nacional até ao dia 15 de Maio .

A proposta de OGE-Revisto terá como pressuposto um preço médio de referência do petróleo de, no máximo, 35 USD, destacando-se para este cenário uma redução de 20 USD em relação ao OGE inicial de 2020 . A iniciativa, segundo a ministra das Finanças, Vera Daves, faz parte de uma série de medidas de revisão do cenário macroeconómico com vista a dar resposta ao actual contexto que o país está a viver, que passa pela necessária revisão de todas as projecções em função da pandemia do Covdi-19 e da queda abrupta dos preços do petróleo no mercado internacional. “O desenvolvimento da nossa economia já se faz num contexto particularmente desafiante. Ocorre agora que o Executivo tem de lançar mão a instrumentos de política económica para proteger a economia”, apontou .

De acordo com Vera Daves, ao mesmo tempo que o Executivo tem de ser capaz de dar uma resposta de emerg ência no plano da saúde e da assistência social, tem que, igualmente, preservar o equilíbrio estratégico das contas públicas sem a necessidade de se desviar do caminho da consolidação fiscal, embora o contexto seja agora mais adverso. “Quando olhamos para a nossa realidade macroeconómica, mantemo-nos preocupados.

Por isso, a população angolana espera de nós as melhores soluções para que o país possa, realmente, ultrapassar este ciclo de crise e consiga evitar os seus efeitos a médio e a longo prazos”, frisou , tendo acrescentado que “o bviamente que a situação, ao fim do primeiro trimestre, nos obriga a adoptar o conjunto de medidas aprovadas em Conselho de Ministros ” .

Amplo debate

Veras Daves fez saber ainda que, para a aprovação desse conjunto de medidas para a restruturação d o cenário economico, houve um amplo debate técnico com vários especialistas nacionais, com instituições públicas e associações, com académicos referenciados e com organismos multilaterais para que, juntos , se pudesse encontr ar as acções que permitissem preservar os serviços públicos e ajudassem os agentes económicos a preservar as suas actividades e a confiança das famílias Para a ministra, não é um momento fácil.

E, por isso, frisou, precisa-se de se ser resiliente para vencer as adversidades deste momento. “O Executivo desenhou um conjunto de medidas imediatas, em Decreto Presidencial que aprova as medidas de impacto ao Covid-19 e à baixa do preço do petróleo ”, notou.

Outras das medidas que constam no processo de revisão do cenário macroeconómico prendem-se com a suspensão das despesas de apoio ao desenvolvimento que não sejam de carácter prioritário e estrutural como sendo os projectos de combate à pobreza, abastecimento logístico, acções inspectivas, os projectos ligados à luta contra as grandes endemias e ainda a suspensão de todos os “créditos adicionais”, com excepção das despesas com o pessoal e projectos de carácter prioritário e estrutural.

Ministra