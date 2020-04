Criança de um ano entre os 14 casos positivos de Covid-19 em Angola O

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, disse, ontem, na apresentação diária do balanço sobre o ponto de situação epidemiológica no país, no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, que Angola registou mais quatro casos positivos, tratando-se de cidadãos provenientes de Portugal no dia 20 de Março.

“Registamos quatro casos, um do sexo masculino de 37 anos, os outros três são do sexo feminino, sendo um uma criança de um ano, uma cidadã de 38 anos e a outra de 62 anos de idade”, detalhou. Franco Mufinda, esclareceu ainda que os quatro casos registados chegaram ao país no voo da TAAG proveniente de Portugal no dia 20 de Março e ficaram sob custódia da Saúde observando a quarentena institucional no Hotel Victória Garden.

O secretário de Estado para a Saúde Pública contou que neste momento estão a fazer o acompanhamento clínico dos mesmos, sendo que a senhora e a criança vão continuar a cumprir a quarentena institucional, ou seja, seguimento clínico na Clínica Girassol, enquanto a senhora de 62 anos será acompanhada no Hospital da Barra do Cuanza.

O país neste momento conta com 14 casos confirmados de infectados, dos quais dois mortos e dois recuperados. Os demais seguem em tratamento nas clínicas destinadas para tal. Salientou que Luanda continua a ser a província atingida e as localidades são Talatona, Belas, Maianga, Viana e Ingombota, referenciadas nos casos confirmados até ao momento. Por outro lado, disse que deram alta às pessoas que cumpriram a quarentena institucional nos dois centros de Calumbo I e II e todos estão em casa.

“Queremos ainda manter o Victória Garden. Estamos a acompanhar as pessoas no Hotel Infortur e estão em processamento amostras das pessoas que se encontram a cumprir a quarentena institucional nesse hotel. Dados que serão actualizados amanhã [hoje)”, disse.

Entretanto, o CISP registou sete denúncias de violação de quarentena, das quais, seis foram descartadas e uma investigada, que está a ser acompanhada, facto que faz os números de quarentena institucional aumentar sempre. A nível do país, 1786 pessoas estão a cumprir quarentena institucional e domiciliar, sendo que a quarentena institucional tem registadas 852 pessoas. “De uma forma geral, continuamos a preparar os hospitais no que diz respeito a formação dos técnicos, meios médicos, materiais e medicamentosos que cada vez começam a chegar e na próxima semana começa a destribuição a nível das províncias”, contou.

Mensagens nas redes sociais preocupam a Polícia

O subcomissário Waldemar José, que apresentou os resultados da actuação das forças de defesa e segurança pública durante as 24 horas anteriores, manifestou preocupação com algumas mensagens nas redes sociais que podem mexer com o sentimento de segurança, em especial para a comunidade estrangeira. “Temos vindo a acompanhar um certo teor nas mensagens que pressupõe a instigação de violência (xenófoba) para com determinados cidadãos, especialmente asiáticos, sobretudo depois de ocorrer aquele facto num estabelecimento comercial em que dois vietnamitas cuspiram para o chão”, disse. Explicou que as mensagens em questão têm alguma apologia ao crime, e “não só é preocupante, como também há elementos suscetíveis de constituir em crime.

As pessoas que se dedicarem a essa prática serão responsabilizadas criminalmente”. Waldemar José disse ainda que do mesmo jeito que outros Estados acolhem os angolanos, também os estrangeiros devem ser bem acolhidos e tratados no nosso país. Aproveitou a ocasião para tranquilizar os estrangeiros, garantindo que o tratamento interno das medidas de prevenção ao Covid-19 é igual a todos os cidadãos. Entretanto, esclareceu as mensagens que circulam nas redes sociais que dão conta da morte de um polícia supostamente espancado pelos seus colegas numa esquadra.

“Não corresponde com a a verdade”, disse. “De facto, verificou-se a morte de um polícia. Ele estava num estabelecimento em estado de embriaguez e nessas condições não podia estar a exercer as suas actividades. O mesmo foi recolhido e levado para a esquadra, mas, infelizmente acabou por morrer de ataque cardíaco. Assim confirma o laudo policial”, esclareceu.