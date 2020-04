Editorial: Solturas

Angola está agora a soltar centenas de prisioneiros por causa do perigo do Covid-19. Se se mantiverem nas cadeias e houver contágios, a propagação pode ser supersónica. As cadeias não têm condições que permitam evitar o contagio e muito menos para tratar eventuais doentes.

Mas esta decisão deve questionar ao nosso sistema de justiça se era mesmo necessário que boa parte deles estivesse presa preventivamente. Os nossos juízes, sabe-se, condenam quase que emulando, os procuradores ditam prisões preventivas absurdas.

As defi ciências que as tele-aulas estão a destapar de alguns professores devem ser pensadas não nas suas falhas pontuais e particulares, mas nos seus efeitos (do sistema) na qualidade dos profi ssionais que temos em todos os ramos.