Grupo de jovens cristãos apelam convocação de “Dia de Jejum Nacional”

Baseados no Salmo responsorial 33:12 (Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor), um grupo de jovens de várias denominações cristãs, está a promover uma campanha designada “João Lourenço convoca um dia de Jejum e oração pela nação angolana”, cujo objectivo é de realizar uma corrente de oração face às medidas de combate ao novo Coronavírus.

Assim, preocupados com o “Estado Espiritual da Nação, em função da Pandemia Covid-19, pretendem apelar ao Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que declare um “Dia” em que todo povo angolano jejue e clame a Deus durante um determinado horário, pedindo a sua misericórdia pelo povo, dando discernimento para a solução medicamentosa e acalentar os ânimos afl itos diante desta situação que abala todo o mundo.

Os jovens de diferentes credos religiosos, justificam além da inteligencia humana, a Bíblia declara no livro de Provérbios 9:10 e Salmos 111:10 que o “Temor no Senhor é o Princípio da Sabedoria”. Por essa razão, a par da reconhecida inteligência de Deus atribuída aos homens, eles precisam de encontrar um momento em uníssono conversar com o criador.

Entretanto, lembram que concordam com as medidas de prevenção levadas a cabo pelas autoridades sanitárias, na qual as igrejas foram igualmente tidas em conta, por isso ainda que resguardados pela prevenção, espiritualmente estão ligados de Cabinda ao Cunene, em oração, fazendo lives na internet reforçando as medidas de prevenção com pregações, clamores, vigílias e até mesmo no repartir do pão.