Isolamento social provoca aumento de assaltos em lavras no Icolo e Bengo

Por: Fernando Guelengue*

Os camponeses da povoação do Foto Sacala, na comuna de Cabiri, município de Icolo e Bengo, em Luanda, denunciam o aumento de assaltos aos seus campos agrícolas desde que encontrou em vigor o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. A prática da agricultura comercial e de subsistência nessa localidade é desenvolvida há mais de dez anos e sempre ocorreram pequenos furtos, porém, com as restrições de circulação em todo o território nacional, resultantes da situação que o país vive, aumentaram substancialmente.

Pedro Sebastião, de 26 anos, morador da zona do Foto Sacala desde a nascença, confirmou à nossa reportagem que a zona tem enfrentado vários roubos de produtos alimentares nas lavras há muitos anos. “Esta semana, com o estado de emergência, registamos uma onda mais intensa de furtos dos nossos produtos nas lavras. Não sabemos de onde estes marginais vêm. Estão a roubar vários produtos, como goiaba, banana, mamão e kizaka”, frisou o empreendedor no sector da agricultura, acrescentando que tem uma perda de mais de 100 mil kwanzas em produtos.

Lamenta, por outro lado, o facto de não ver qualquer intervenção da Polícia Nacional no sentido de resolver a situação. Quem também sentiu-se lesada pela onda de roubos das suas lavras foi Maria Conceição, de 25 anos, que detém mais de cinco hectares de terras. “Eu tenho muita terra dos meus pais, mas apenas uma parte tem bananas, goiabas e mamão, que tenho usado para sustento e consumo da minha família. Mas, estou completamente agastada com o aumento de furtos que estamos a registar nas lavras, principalmente com esta situação da doença Covid-19”, explicou a jovem, apontando o aumento da fome nas famílias mais carentes como um dos principais motivos. Maria Conceição alerta que muitos deles não gostam de trabalhar e apenas aguardam a produção dos outros para roubar.

Coordenador promete estancar

O coordenador da povoação, Lucas Aníbal Guimarães, que está a exercer o cargo desde o dia 14 de Março do corrente ano, confirmou a existência de furtos e assaltos nas lavras do Foto Sacala.

“Eu confirmo, é real. Desde que tomei posse, encontrei aqui uma série de dificuldades em relação a este facto e fui informado pelas mamãs que reclamam muito de furtos nas suas lavras. Mas, eu assumi recentemente a coordenação, por isso, farei os possíveis para estancar esses delitos”, explicou o coordenador, sublinhado que nestes poucos dias de trabalho tem recebido informações seguras de que alguns problemas estão a ser resolvidos de forma satisfatória.

Lucas Guimarães louvou a iniciativa da população ao denunciar os factos que ocorrem na zona, para permitir a actuação da coordenação, que conta com o apoio das autoridades governamentais. “É preciso que haja mais denúncias para que esta situação termine, pois, é triste quando uma mais velha se depara com os seus produtos sabotados na lavra.

É realmente triste”, sustentou, reforçando que conta com o apoio da Polícia Nacional, seus colaboradores e da população local para estancar a situação na área da lagoa e do rio. Na esperança de obter mais informações sobre tais assaltos, a nossa reportagem procurou obter a reacção do comandante da Polícia em Icolo e Bengo, mas sem sucesso. Foto Sacala é uma povoação da comuna do Cabiri, município de Icolo e Bengo, em Luanda. É uma zona que sobrevive da pesca, agricultura, pecuária e de outras actividades ligadas ao campo.

* Jornalista.

Especial para o jornal OPAÍS

