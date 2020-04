Ministra de Estado entrega 500 cestas básicas a crianças autistas

A ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, entregou, no último fim-desemana, um kit alimentar às famílias das crianças da Associação Angolana de Apoio a Pessoas Autistas e de Transtorno Global de Desenvolvimento (APEGADA). Carolina Cerqueira deu às crianças autistas uma cesta básica composta por sabão, arroz, feijão, fuba, açúcar, óleo e massa alimentar, no âmbito do apoio do Executivo de João Lourenço para as pessoas mais desfavorecidas.

Esta cesta básica será distribuída num período de uma semana a um número de 500 famílias que têm crianças com esta patologia, nos diversos pontos da cidade capital, como garantiu António Teixeira, o presidente desta associação. António Teixeira disse que este gesto é de louvar e realçou que existem muitas famílias que têm no seu seio crianças com deficiências mentais que verão minimizadas as carências neste período, em que o país e o mundo enfrentam a pandemia do novo Coronavírus.

António Teixeira frisou que fazem parte da associação crianças de famílias monoparentais que neste momento que está restritas a circulação de pessoas, o adulto se vê afectado na sustentação do agregado familiar. O responsável reiterou que faze parte das responsabilidades do Governo cuidar da protecção de crianças desfavorecidas, entre as quais as que têm dificuldades mentais, razão pela qual apelou para que esta iniciativa não pare por aqui.

“É preciso que o nosso Governo perceba que estes deficientes mentais noutros países sempre beneficiaram de apoio, com uma rúbrica do Orçamento Geral do Estado. Estamos agradecidos pelo gesto, mas esperamos que não fiquem por aqui”, frisou. Recordou que a atribuição de subsídio de incapacidade para os autistas já é uma realidade em países da CPLP, como Moçambique, Cabo Verde e Portugal. Noutros países, como a Namíbia, Zimbábwe, Zâmbia e Congo Brazzavile também já se pratica o mesmo regulamento com leis próprias de protecção de pessoas com deficiência intelectual.

A APEGADA começou a fazer a distribuição da cesta básica neste Domingo, 5, tendo escalado primeiro o distrito urbano do Benfica, chegado ao bairro Mundial e Quilómetro 30, e ao Ramiros, no município de Belas. Posteriormente irão aos bairros de Viana, Cacuaco e Rangel para, até ao próximo Sábado e Domingo, terminarem a distribuição de donativos no Distrito Urbano da Samba.

Só em Luanda, a APEGADA controla mais 650 crianças, que são recolhidas e agrupadas diariamente num centro de ocupação situado no Benfica, com orientações nas vertentes psicológica, escolar e recreativa para desenvolver capacidades cognitivas.