Mortes por COVID-19 estabilizam, ministro da Saúde da Itália está atento à próxima fase

Roberto Speranza disse que é muito cedo para dizer quando a Itália poderá suspender as medidas impostas em todo o país em 9 de Março, quando se tornou o primeiro país da Europa a impor um bloqueio geral para retardar a propagação do vírus. Com mais de 15 mil mortos, a Itália tem o maior número de mortes por doenças no mundo, sendo responsável por quase um quarto de todas as mortes no planeta. Mas o governo também está a enfrentar a devastação económica causada pela súbita interrupção dos negócios em todo o país. “Há meses difíceis pela frente.

A nossa tarefa é criar as condições para conviver com o vírus ”, pelo menos até que a vacina seja desenvolvida, disse ele ao jornal La Repubblica, acrescentando que algumas medidas de distanciamento social também teriam que permanecer. O menor aumento diário das mortes por COVID-19, em quase duas semanas, no Sábado, e a primeira queda do número de pacientes em terapia intensiva alimentaram esperanças de que a epidemia possa ter atingido um pico na Itália e concentraram a atenção na próxima fase da crise.

O bloqueio nacional, que limita estritamente os movimentos das pessoas e o congelamento de todas as actividades económicas não essenciais, durará oficialmente até pelo menos 13 de Abril, mas espera-se que seja ampliado. “Se não formos rigorosos, arriscamos jogar fora todos os esforços que fizemos”, disse Speranza em comentários separados ao diário Corriere della Sera. Speranza disse que havia emitido uma nota a descrever cinco princípios em torno dos quais o governo planeava administrar a chamada “segunda fase” da emergência, quando as restrições ao bloqueio começaram a ser atenuadas, mas antes do retorno total às condições normais.

Ele disse que o distanciamento social teria que permanecer, com o uso mais amplo de dispositivos de protecção individual, como máscaras faciais, enquanto os sistemas de saúde locais seriam fortalecidos, para permitir um tratamento mais rápido e eficiente dos casos suspeitos de COVID-19. Os testes e o “rastreamento de contactos” seriam estendidos, inclusive com o uso de aplicativos para smartphones e outras formas de tecnologia digital, enquanto uma rede de hospitais dedicada exclusivamente ao tratamento de pacientes com COVID-19 seria montada. “Até que uma vacina seja distribuída, não podemos descartar uma nova onda do vírus”, disse ele.