UNITA na Huíla queixa-se de exclusão da luta contra o Coronavírus

O secretario provincial da UNITA na Huíla, Augusto Samuel, disse, ontem, ao OPAIS, estar indignado com a tomada de posição do Governo local, por este se ter recusado a atender o pedido do seu partido para credenciamento de “livre-trânsito” com vista a permitir a circulação de membros da organização.

Segundo o político, o livretrânsito seria usado para garantir o normal funcionamento dos serviços que permitissem uma intervenção nos esforços de sensibilização das comunidades para o acatamento das medidas de prevenção do Covid-19. Augusto Samuel disse que o Governo provincial emitiu livre-trânsito para várias entidades e instituições, tendo apenas excluido os partidos políticos da Oposição, por razões desconhecidas.

Dada a situação, a UNITA deplora a atitude do Governo local e aponta para a necessidade de uma maior união de todas as forças vivas da sociedade, independentemente da cor política, religiosa e cultural, na prevenção e combate à epidemia. Para o político, o momento exige, de todos os cidadãos, combate com rigor, contra o novo Coronavírus, sem discriminação.

“A UNITA está ciente de que o mundo enfrenta uma nova ordem, após a crise do Covid-19. Em face disso, apela a todos os grupos de interesse à predisposição patriótica para o diálogo e consensos necessários”, frisou. De acordo ainda com Augusto Samuel, a luta contra o Coronavírus não tem quartel, não tem fronteiras, não é do Governo e nem tem partido, tendo-a considerado uma luta de todos.