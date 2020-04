Agências de Viagens Portuguesas facturam com encerramento da fronteira aérea de Angola

Mil e 190 euros é o preço da passagem na classe económica e quem quiser viajar com um pouco mais de luxo, na executiva, deverá pagar três mil e 290 euros para ter acesso às vagas disponíveis nos voos da Agência Alive Portugal previstos para os dia 9 e 17 do corrente mês. Os pagamentos são feitos unicamente nesta moeda internacional, de acordo com a nossa fonte na agência.

“Tem de ser pago em euros porque o avião é fretado da Europa. Para fazer a reserva, o interessado deve enviar um e-mail com a fotocopia do passaporte e o contacto telefónico”, frisou. Além da Alive Portugal, há outras agências que, aproveitando da facilidade que o estado de emergência estabelece para voos humanitários, fretaram aeronaves para fazerem esse percurso, de acordo com um comunicado tornado público pelo Consulado de Portugal em Luanda no seu portal, a 30 de Março.

Anuncia que estão confirmados dois voos charter da companhia Hi Fly de Luanda a Lisboa. Os voos serão operados pela Across, em parceria com as agências Kitanda das Viagens Angola e Mercado das Viagens, de Viseu, e sairão amanhã às 23horas e outro no dia 14 do corrente mês, no mesmo horário. No referido comunicado, as autoridades diplomáticas portuguesas anunciam que a agência Alive tinha em agenda três voos charter de Angola para Portugal, sendo que o primeiro estava previsto para ontem e os segundo e o terceiro nas datas acima mencionadas.

Diz que para o serviço de Quinta-feira, dia 9, e do próximo Sábado, dia 17, serão elegíveis os portadores de passaporte português ou com autorização de residência em Portugal, desde que autorizados a viajar pelas autoridades locais. Na esperança de obter mais informações sobre tais voos, OPAÍS contactou a direcção da Sociedade Nacional de Gestão de Aeroportos (SGA) e um dos seus responsáveis afirmou desconhecer a aludida escala de voos. Informou que os voos dessa natureza estão a ser coordenados pela Comissão Multisectorial para Prevenção e Combate ao covid-19, coordenada pelo general Pedro Sebastião, ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República.

De acordo com a agência Lusa, serão no total seis voos, cinco dos quais entre Luanda e Lisboa e um de Luanda para o Porto, o epicentro do Covid-19 em Portugal. A agência anunciou que o voo de ontem, da companhia EuroAtlantic airways levou um grupo de duzentos e sessenta cidadãos portugueses. A agência Travelgest, por seu lado, tem em agenda um charter operado pela Air Europa para ligar Luanda ao Porto no dia 16 do corrente mês.

O Presidente da República, João Lourenço, decretou o encerramento temporário das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas à circulação de pessoas desde 20 de Março, para tentar conter a propagação do Covid-19, mas tem autorizado voos especiais para cidadãos estrangeiros que desejem regressar aos seus países de origem. Angola regista até ao momento 16 casos de infecção com o novo Coronavírus, dos quais dois resultaram em morte e outros dois já estão recuperados.