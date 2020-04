Angola sobe para 16 casos positivos de Covid-19

Franco Mufinda revelou que eles fazem parte do grupo de viajantes que partiu de Portugal no dia 20 e que mal chegaram ao país no dia seguinte, 21, foram encaminhados ao Centro de Quarentena Institucional. Essa acção possibilitou que não existisse contacto de ambos com a comunidade.

“É o mesmo voo onde estiveram os quatro casos anunciados ontem (Domingo)”, esclareceu, ao proceder à apresentação diária do balanço sobre o ponto de situação epidemiológica no país, no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Franco Mufinda esclareceu que o país continua apenas com casos importados até ao momento, não havendo qualquer contaminação a nível das comunidades.

O secretário de Estado para a Saúde Pública explicou que há 12 pessoas que estão de forma activa a ser acompanhadas, sendo a província de Luanda a única a dominar os casos no que diz respeito a geografia. Salientou que Talatona, Belas, Maianga, Viana, Ingombota e Samba são as localidades onde estão situados os 16 casos positivos confirmados no país, sendo que as nacionalidades continuam a ser a angolana e a sul-africanas (1).

O país neste momento continua com 16 casos confirmados de infecção, dos quais dois mortos e dois recuperados. Os demais seguem em tratamento em unidades sanitárias preparadas para tratar casos do género. Neste momento, a faixa etária dos infectados vai de um a 62 anos de idade, havendo maior predominância do sexo masculino com 11 casos, contra cinco do sexo feminino.

Franco Mufinda informou que apenas ontem começaram a processar as amostras do Hotel Infortur do Kilamba, onde os dois casos positivos foram registados. Entretanto, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) registou, nas anteriores 24 horas, 74 denúncias de violações de quarentena, três alertas de casos suspeitos e um foi seguido e encaminhado a uma das unidades hospitalares para o devido tratamento.

A nível do país, em quarentena institucional e domiciliar estão 1.634 pessoas, que estão a ser seguidas, sendo que 673 pessoas estão a observar a quarentena institucional. Disse ainda que no país 166 pessoas expostas tiveram alta, mas se ontinua com o trabalho da busca activa de casos na comunidade.

Por sua vez, o subcomissário Waldemar José, ao apresentar os resultados da actuação das forças de defesa e segurança pública em 24 horas, disse haver preocupação com algumas mensagens que têm circulado nas redes sociais. Considerou que as mesmas podem mexer com o seguimento de segurança, em especial com a comunidade estrangeira.