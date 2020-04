António Pitra concorre à própria sucessão na APF do Cunene

O presidente cessante da Associação Provincial de Futebol (APF) do Cunene, António Pitra, garantiu, ontem, a OPAÍS, que vai concorrer à sua sucessão na instituição, no pleito eleitoral que está agendado para Agosto, tendo em vista o ciclo olímpico 2020/2024.

À procura do seu terceiro mandato consecutivo, António Pitra disse que, caso vença, tudo fará para dar prosseguimento ao trabalho que está a ser feito no escalão de formação nos diferentes clubes. “Vamos também apostar no desenvolvimento do futebol feminino. Aliás, foi uma das recomendações do presidente da FIFA no momento da sua visita ao nosso país”, lembrou o responsável. António Pitra assegurou que vai procurar o apoio do Governo da província para recuperar as infra-estruturas desportivas.

O responsável espera no próximo mandato interagir mais com a direcção da Federação Angolana de Futebol (FAF), que nos próximos meses vai realizar o pleito eleitoral. António Pitra revelou que o campeonato provincial em todos os escalões está suspenso devido à propagação do novo Coronavírus (Covid-19), que está a assolar o mundo. Por esta razão, os desportistas, em particular os futebolistas estão a acatar as medidas de prevenção para evitar a propagação da doença.