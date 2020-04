APN apela a pagamento de salário antecipado do mês de Abril

A Aliança Patriótica Nacional (APN) apela ao Governo a ordenar o pagamento antecipado do salário do mês Abril nas empresas públicas e privadas para permitirem que os trabalhadores adquiram alimentação e bens essenciais, para melhor cumprimento das medidas de prevenção contra o Covid-19.

O presidente desta força política, Quintino Moreira, sustentou que face ao aumento dos números de casos positivos registados no país(16) até ontem, Segunda-feira, que pode prolongar o estado de emergência, é indispensável que os trabalhadores tenham os seus salários em dia, para reforçarem a sua logística.

Recordou que o estado de emergência apanhou muita gente de surpresa, sendo que uma boa parte de funcionários públicos e privados estão ou continuam sem os seus proventos do mês de Março, para dar respostas às exigências diárias durante o período de quarentena.

Exemplificou que, para se precaver de eventuais transtornos, a Federação da Rússia, um país com que Angola mantém longos laços de amizade, adoptou esta medida para evitar que os cidadãos sejam expostos ao contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19). Por esta, razão, sugere ao Governo que ordene o pagamento para se evitar que continue a haver incumprimento ou desobediências das medidas decretadas, por parte da população, que, diariamente, sai às ruas à procura do sustento para as suas famílias.

Quintino Moreira reconhece os esforços do Governo para prevenir que surjam mais casos a elevar o pico de contágio, mas admite que face à falta de alimentos em muitos lares, a população não vê outra alternativa, daí a necessidade de pagar os salários para poderem comprar o que mais falta faz nesta fase.

Disse não ser uma obrigação, mas em situações deste género, pode-se abrir uma excepção, tendo

em conta o estado de emergência que o país está a viver, jamais visto desde a Independência nacional, mesmo na época em que o país viveu o longo conflito armado de 27 anos.

Reconhecimento

Em declarações a OPAÍS, o líder da Aliança Patriótica Nacional reconheceu os esforços da Comissão Multissectorial de Combate ao Covid-19, criado pelo Governo. Por outro lado, apelou à população a cumprir todas as orientações do Governo, com realce as das autoridades sanitárias do país e da Organização Mundial da Saúde (OMS), para se evitar a propagação desta doença. Também lançou um apelo às forças da ordem e segurança para continuarem a actuar no marco da lei, para se evitar excessos como os que marcaram a primeira semana do estado de emergência nacional em algumas províncias do país.