Bancos Comercias devem a aumentar crédito à economia

Com a actualização da referida legislação, com base no Aviso n.º 10/2020 do BNA, o financiamento bonificado, no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI, é extensivo a 17 novos bens que podem ser produzidos no país. Segundo o BNA, a diversificação da economia é determinante para reduzir a dependência excessiva do país da importação de bens e serviços, bem como para aumentar as fontes de receitas em moeda estrangeira e, dessa forma, assegurar a sustentabilidade das suas contas externas.

Os recentes desenvolvimentos na economia ao nível mundial, especificamente a descida significativa do preço do petróleo e a pandemia da Covid-19, vêm apenas reforçar a importância e urgência de se alcançar o objectivo da autosuficiência da produção interna de bens e serviços. Deste modo, o BNA orienta os bancos a priorizar e incentivar a concessão de crédito a cooperativas e pequenas e médias empresas, estabelecendo o número mínimo de créditos que devem ser contratualizados com estas entidades ainda este ano 2020, definido em função do valor do activo líquido de cada banco.

O aviso obriga a publicação, por cada banco, no seu sítio institucional na Internet, do valor total acumulado do crédito concedido à economia ao abrigo dos Avisos n.º 4/2019, n.º 7/2019 e n.º 10/2020, actualizado no último dia dos meses de Julho, Outubro e Janeiro de cada ano. A actualização consubstanciada no Aviso n.º 10/2020, de 3 de Abril, reflecte a avaliação dos resultados conseguidos com a implementação dos Avisos n.º 4/2019, de 3 de Abril e n.º 7/2019, de 07 de Outubro, bem como a necessidade de se acelerar o ritmo do processo de diversificação da economia, estimando-se que mais de 500 novos projectos de pequenas e médias empresas possam ser financiados ao longo do exercício de 2020 em condições mais favoráveis.

No quadro do PRODESI, o Governo elegeu 54 produtos que o país deve produzir e atingir a auto-suficiência no médio e longo prazos, com destaque para o arroz, artigos de higiene, avicultura, bonivicultura, caprinicultura, sunicultura e derivados, bebidas, incluindo sumos, cana-de-açúcar e seus derivados, cimento, clinquer, cultura do café e seus derivados, embalagens, feijão e seus derivados, fruta tropical, legumes, leite e seus derivados,madeira e seus derivados, mel.

Na lista figuram igualmente o milho e seus derivados, óleo alimentar, palmares, pesca comercial, aquicultura e todas as actividades relacionadas com a indústria da pesca, sabão e detergentes, sal comum, soja, tinta para construção, tubérculos e seus derivados, varão de aço de construção, vidro.