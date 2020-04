Cruz Vermelha coloca mais de 10 mil voluntários à disposição do MINSA

Em conversa com o jornal OPAÍS sobre o plano de acção da Cruz Vermelha Angola, face a ameaça do Covid-19, Benvindo Fernandes mostrou que esta organização não está de braços cruzados, uma vez que actividades têm sido desenvolvidas no sentido de contribuírem com alguma coisa para a não propagação do vírus, bem como no apoio às possíveis vítimas.

Mais de 10 mil voluntários foram colocados à disposição do Ministério da Saúde pela Cruz Vermelha Angola, a nível nacional, sendo que Luanda, que é a capital, tem previstos quatro mil voluntários, e, deste número, 200 já se encontram a trabalhar. Para que esta acção fosse possível ou tivessem este número elevado de voluntários, houve a participação da Associação dos Estudantes Universitários de Angola, bem como do Movimento Nacional Espontâneo, segundo Benvindo Fernandes.

Para além disso, a Cruz Vermelha Angola (CVA) está a levar a cabo uma campanha de sensibilização e mobilização comunitária contra a pandemia Covid-19 nas zonas periféricas de todo o território nacional. Ainda neste processo de sensibilização, e como consideram fundamental a participação da imprensa, terminaram recentemente uma formação com os jornalistas, em Luanda. “Não estamos parados.

A CVA no dia 30 de Março fez o lançamento dos voluntários para a intervenção comunitária; no dia seguinte deu formação de formadores comunitários e no dia 3 de Abril, em Catete, demos formação de formadores de jornalistas voluntários”, reforçou. Apresentada que foi a preocupação, de as actividades estarem centralizadas, quando se trata de uma organização de abrangência nacional, o entrevistado disse que as mesmas acções ora apresentadas foram realizadas nas 17 outras províncias e todos os secretários locais estão a trabalhar com os directores provinciais da Saúde, para o sucesso das mesmas.

A Cruz Vermelha Angola (CVA) é uma instituição humanitária sem fi ns lucrativos que, além do apoio do Estado, recebe verba da Federação Internacional da Cruz Vermelha e de outros parceiros para ajudar os mais carenciados.