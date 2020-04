Governo de Benguela promete responsabilizar açambarcadores de gás de cozinha

Face a um cenário descrito como preocupante pelas autoridades locais – uma vez que a procura pelo gás tem resultado na violação das medidas de prevenção, com destaque para o isolamento social – , o governante garante ter já accionados os órgãos de investigação e inteligência para desmantelar a referida rede. “E agir em conformidade. portanto, essas são as dificuldades que temos”, disse.

Para sustentar a tese de que haverá pessoas a açambarcar o produto, o governante cita como exemplo o facto de a unidade de produção do Lobito ter produzido – até à entrada em vigor do estado de emergência, decretado a 27 de Março – 9 mil garrafas de gás/ dia. Contudo, face ao período de excepção constitucional, aumentou para 12 mil. “Não há qualquer motivo para haver falta de gás.

Produzimos hoje mais 3 mil garrafas por dia do que produzíamos até ao dia em que se deu início ao estado de emergência”, revelou Rui Falcão, à margem da visita que o ministro de Estado e Chefe da Civil do Presidente da República, Frederico Cardos, efectuou a Benguela, com o fito de avaliar as infra-estruturas de combate ao Covid-19. De acordo com Falcão, à luz das informações postas à disposição pela Sonangol ao Governo Provincial, poderá haver alguém que se estará a aproveitar do momento para, posteriormente, repor o produto no mercado com preços especulativos, se houver alguma dificuldade.

Rui Falcão está convicto de que, em função do quadro epidemiológico no mundo, em geral, e no país, em particular, se venha a prolongar o estado de emergência, daí que peça às estruturas centrais do Governo que reforcem financeiramente as províncias, particularmente a região de que é responsável, para fazer face às despesas. “(…) Benguela tem cerca de 2 milhões de habitantes…a minha convicção é que temos mais. E quanto maior qualidade na prestação dos serviços públicos fizermos, mais demografia movimenta, como nós costumámos dizer aqui, para o litoral. Portanto, temos de ter em atenção estes números, os impactos estão a ser grandes na vida das pessoas’” considerou.

O inquilino do palácio cor-derosa à praia Morena refere que, por estarmos distantes da realidade europeia, os cidadãos angolanos estão sem poupanças, vivem do dia-a-dia, e é obstáculo para quem está em estado de emergência. Se, por um lado está-se perante a pandemia, por outro, disse, há manifesta preocupação de o Estado salvaguardar a vida do dia-adia dos cidadãos. “Compatibilizar uma coisa e outra, só mesmo com o esforço dos nossos órgãos de defesa e segurança será possível, e aqui deixo o elogio público aos nossos órgãos – todos eles – quer da saúde, quer os defesa e segurança”, enalteceu o governador de Benguela, nas vestes de coordenador Provincial de Saúde Pública.