LIMA defende cesta básica para todas as famílias vulneráveis

Helena Bonguela, apesar de enaltecer a iniciativa do Governo de ajudar as famílias desfavorecidas, para além deste subsídio, que considera irrisório, defende que o mesmo abranja todas as famílias sem rendimentos, em todo o país.

Justificou que, por se tratar de um subsídio atribuído pelo Governo, não deveria beneficiar algumas famílias e deixar outras de fora, numa altura em que todos precisam, para contrapor amendicidade e a indigência.

Venda informal Em reação à situação das mulheres “zungueiras” e outras que dependem da venda informal nos mercados e da venda ambulante para sustentar as suas famílias, aconselhou o Governo a encontrar uma solução que permita a venda das 07 às 13 H00, como refere o Decreto Presidencial sobre o Estado de emergência.

Na passada semana, as administrações de Viana, Cacuaco, e do distrito da Maianga, município de Luanda, encerraram os mercados do KM 30, Mercado do Sabadão e do Catinton, por alegada desorganização dos vendedores. Alertou que, se não for encontrada uma solução plausível, muitas famílias poderão morrer de fome, por um lado, e, por outro, os níveis de prostituição e delinquência poderão subir vertiginosamente para que os necessitados encontrem dinheiro para o seu auto-sustento.

“São homens e mulheres que estão nesta condição. Como é que vão se auto-sustentar”, questionou-se a também deputada da Assembleia Nacional.

Consciente do perigo que representa a aglomeração de pessoas num único local, que pode propiciar o contágio do vírus, ainda assim, Helena Bonguela insiste que as administrações municipais encontrem uma solução sobre o caso dos vendedores.

Finalmente, apelou à sociedade para cumprir com rigor as medidas profilácticas para se prevenir males maiores, numa altura em que ainda não foi encontrada nenhuma vacina para combater a pandemia do Covid-19, concluiu.