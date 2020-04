Mais uma cidadã angolana diagnosticada com Covid-19

Uma cidadã angolana de 28 anos de idade , vinda de Portugal no passado dia 20 de Março, é o mais recente caso positivo de contágio com Covid-19 no país, informou na noite de desta Terça-feira (7), o Secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mufinda.

Na conferência de imprensa , Franco Mufinda fez saber que com mais este caso positivo do novo Coronavírus o número total de infectados perfaz 17 cidadãos, permanecendo 13 activos, duas mortes e dois indivíduos curados.

Mufinda anunciou que com este caso terminou do processamento dos testes aos passageiros vindos de Portugal passando, doravante ,a serem analisados 155 amostras , relativas aos contactos feitos pelos passageiros com terceiras pessoas envolvendo também os trabalhadores dos hotéis onde foi cumprida a quarentena.