Pessoas que vivem VIH e tuberculose receberão medicamentos em casa

Dadas as restrições de alguns serviços hospitalares e a necessidade das pessoas seropositivas e com tuberculose de terem regularmente os medicamentos, a ANASO está a implementar em todo o país o “projecto corrente da vida”, para garantir que estes cidadãos tenham antirretrovirais suficientes para os próximos três meses.

Tendo em conta que são pessoas do grupo de risco, alguém tem de ir à busca dos medicamentos, evitando que os doentes se exponham nas unidades de saúde. Por isso, disse Kito Simões, as organizações da sociedade civil irão cadastrar em todas as comunidades as pessoas que fazem o tratamento e as instituições nas quais beneficiam.

“De seguida, as listas serão remetidas a ANASO, que, através do seu secretariado executivo, entrará em contacto com as unidades sanitárias e entregará a medicação aos necessitados”, disse. Através das ONG vai-se chegar ao domicílio com a medicação, evitando assim que mesmo neste período de quarentena as pessoas vivendo com VIH e tuberculose registem dificuldades na obtenção de medicamentos, bem como evitar que se registe falência terapêutica.

Mais de 300 ONG do país abraçam o projecto, sendo que estas em Luanda estão divididas em organizações comunitárias de base, baseadas na fé, e cada uma vai desenvolver o seu trabalho. Nas outras províncias, a ANASO é representada a nível nacional, e os associados estão orientados a contactar os gabinetes provinciais locais, o instituto de luta contra a SIDA, as unidades sanitárias, trabalhando assim no sentido de fazer chegar os medicamentos aos necessitados.

O objectivo principal é que os cidadãos seropositivos também cumpram o mandamento “fica em casa” sem se preocupar com aquisição de medicamentos. “Acredito que fazendo esta acção vamos promover a tranquilidade e retirar o medo dos que irão trabalhar no projecto, já que estão envolvidos, para além dos activistas, outros profissionais”, explicou, Kito Simões.

Entre os envolvidos estão médicos, os que trabalham directamente com pessoas seropositivas, psicólogos, assistentes sociais e directores de gabinetes provinciais da Saúde. Kito Simões defende que

se se registar um esforço multisectorial, entre as organizações da sociedade civil e diferentes sectores, os beneficiários terão boa qualidade de vida.

“Fiquem em casa e contactem por telefone as ONG que prestam cuidados ou que representem a ANASO na província, para fornecerem os dados que permitam mapear os beneficiários e facilitar a distribuição”, reforçou Segundo Kito Simões, as pessoas que vivem com VIH não precisam de ficar com medo ou entrar em pânico, devem apenas cumprir as orientações do Ministério da Saúde e articular com as ONG de cuidados e apoio ou com o representante da ANASO na província para que tenham acesso aos medicamentos.

Ainda no âmbito do “projecto corrente da vida”, será prestado apoio psicossocial às famílias afectadas e o projecto inclui um amplo movimento de solidariedade para apoiar os doentes com cestas básicas, para que tenham alimentação balanceada durante o isolamento social.