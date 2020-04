PM do Japão declara estado de emergência de até seis meses

Mais de 3.500 pessoas testaram positivo para o coronavírus no Japão e 85 morreram, não sendo um grande surto em comparação com alguns pontos quentes, mas os números continuam a subir com um alarme especial pela disseminação em Tóquio, que tem mais de 1.000 casos. O primeiro-ministro Shinzo Abe deveria anunciar o seu plano para a emergência ainda na Segunda-feira (ontem), informou o jornal Yomiuri, enquanto a agência de notícias Kyodo disse que novas medidas provavelmente entrarão em vigor na Quarta-feira.

A declaração de uma emergência daria aos governadores autoridade para convidar as pessoas a ficarem em casa e as empresas fecharem, mas não para ordenar o tipo de bloqueio visto noutros países. Na maioria dos casos, não há penalidades por ignorar solicitações, e a aplicação dependerá mais da pressão dos colegas e do respeito pela autoridade. Havia pressão crescente sobre o governo para dar este passo, embora Abe tenha manifestado preocupação em ser apressado demais, dadas as restrições de movimento e negócios que se seguiriam.

O pacote de estímulo de centenas de biliões de dólares deve ser lançado esta semana. O principal porta-voz do governo do Japão, Yoshihide Suga, disse que uma decisão ainda não foi tomada. A declaração de uma emergência parece ter apoio público. Numa pesquisa publicada na Segunda-feira pela JNN, administrada pela emissora TBS, 80% dos entrevistados disseram que Abe deveria declará-la, enquanto 12% disseram que não era necessário.

O seu índice de aprovação caiu 5,7 pontos em relação ao mês passado, para 43,2%, indica a pesquisa. Kenji Shibuya, director do Instituto de Saúde Pública do King’s College, em Londres, disse que a emergência era tarde demais devido ao aumento explosivo de casos em Tóquio. “Deveria ter sido declarado até 1º de Abril”, disse ele.

Seis meses? Parecendo alarmada com a alta taxa de casos que não puderam ser rastreados, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, indicou na semana passada que ela favoreceria um estado de emergência como forma de ajudá-la a instar os moradores a adoptar medidas mais fortes de distanciamento social. Um especialista do painel de coronavírus do governo disse que o Japão pode evitar um aumento explosivo, reduzindo o contacto de pessoa para pessoa em 80%. Sob uma lei revista em Março para cobrir o coronavírus, o primeiro-ministro pode declarar um estado de emergência se a doença representar um “grave perigo” para a vida e se a rápida disseminação puder ter um grande impacto na economia.

É provável que o governo imponha a emergência na área metropolitana de Tóquio e possivelmente também nas prefeituras de Osaka e Hyogo no oeste do Japão, informou a mídia. O TBS disse que o governo está a considerar um período de seis meses, e as prefeituras designadas decidirão cada período de tempo para as suas medidas individuais. Enquanto a epidemia de coronavírus no Japão é diminuída pelas 335 mil infecções e mais de 9.500 mortes apenas nos Estados Unidos, os especialistas temem que um aumento repentino possa sobrecarregar o sistema médico do Japão.

Abe deve procurar aconselhamento formal de um painel de especialistas antes de decidir avançar e declarar a emergência. Governadores em Tóquio e noutros lugares pediram aos cidadãos que ficassem em casa aos fins-desemana, evitassem multidões e passeios à noite, e trabalhassem em casa. Isso teve algum efeito, mas não tanto quanto muitos especialistas disseram que eram necessários.