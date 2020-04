Salários, janela de transferência… A FIFA quer-se “flexível” contra o coronavírus

Querendo ser “flexível” em meio a uma crise de saúde, a FIFA recomendou Segunda-feira a encontrar acordos salariais nos clubes, financeiramente enfraquecidos, e adiar a janela de transferências do verão e o possível término de contratos para poder terminar a temporada, segundo fontes junto da instância.

É o resultado de uma reflexão iniciada em 18 de Março por um grupo de trabalho, no dia seguinte ao anúncio do adiamento, sem precedentes para 2021 do futebol europeu: desde que a pandemia de coronavírus teve “um grande impacto” nas receitas dos clubes, precipitando alguns para beira da falência, o futebol “precisa encontrar soluções justas e equitativas (…) com o objetivo de proteger empregos”, afirmou a Fifa, segundo fontes entrevistadas pela AFP.

Num conjunto de directrizes estabelecidas de acordo com as confederações e que serão transmitidas às 211 federações-membros, o órgão sediado em Zurique incentiva “clubes e jogadores” a colaborar para encontrar acordos durante a suspensão das competições nacionais e internacionais.

A FIFA sugere estudar as medidas possíveis, “incluindo medidas do governo” para apoiar clubes e jogadores, se os salários “serão adiados ou reduzidos” e se um sistema de seguro pode ser aplicado. Contratos estendidos além de 30 de Junho? Se clubes e os jogadores não concordarem, essencialmente, com uma baixa no salário já implementada por vários clubes na Europa, mas contestada por determinados jogadores, as disputas serão submetidas à Fifa.

O órgão verificará, portanto, em particular se houve uma “tentativa real” do clube de encontrar um acordo com os jogadores, qual é a situação económica do clube e se os jogadores foram tratados “de maneira justa”. Se na Alemanha, Espanha ou Itália, os sacrifícios salariais dos jogadores se multiplicam diante da crise do coronavírus, a Liga Inglesa, por sua vez, espera obter uma queda de 30% nos salários dos jogadores de futebol, mas eles estão relutantes, apesar da pressão do país.

O atacante Wayne Rooney, excapitão da Inglaterra, disse, no Domingo, que jogadores profissionais, castigados por algumas autoridades do governo por terem demorado a aceitar salários mais baixos, são “alvos fáceis”. A FIFA também sugere que os contratos dos jogadores, incluindo empréstimos, “sejam estendidos até ao final da temporada actual”, ou seja, além de 30 de Junho, a fim de preservar “a integridade e estabilidade desportiva.

Se a temporada se estender durante o verão, essas extensões permitiriam, por exemplo, que um clube como o Paris SG mantivesse até ao final do exercício o seu atacante central Edinson Cavani ou o capitão Thiago Silva, que estão, em princípio, livres de qualquer contrato em 1º de Julho.

FIFA aposta na sua “autoridade moral” É certo que essas directrizes da FIFA são apenas recomendações, porque é a lei nacional, em particular a lei trabalhista que se aplica a cada Estado. Mas essas instruções “são importantes e são esperadas na medida em que a Fifa tenha uma autoridade moral muito forte”, disse uma fonte. Em relação à janela de transferências de verão, cujas datas geralmente são muito limitadas, a FIFA “empurra as janelas de transferência para que caiam entre o final da temporada actual e o início da próxima”.

A federação internacional, que promete ser “flexível” sobre esse assunto, garantirá, no entanto, a existência de um nível de “coordenação” entre os diferentes países. Uma medida solicitada por vários líderes de clubes, como o novo presidente do Rennes (França), Nicolas Holveck: “Se o campeonato deve terminar após 30 de Junho, o que é mais do que uma probabilidade, e se queremos a justiça é respeitada, necessariamente os contratos que terminam em 30 de Junho ou os contratos de empréstimo devem ser estendidos para que os clubes possam terminar a sua associação “, afirmou ele numa teleconferência, no Domingo.

“O primeiro nível é o direito do trabalho, prevalecerá. E o segundo é a FIFA, que tem um papel importante a desempenhar na janela de transferências”, acrescentou.