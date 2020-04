Covid-19: 75 mil mortos em todo o mundo, Boris Johnson em terapia intensiva

A preocupação é forte no Reino Unido, após a admissão do seu líder numa unidade de terapia intensiva na noite de Segundafeira, em Londres. “O primeiro-ministro recebeu suporte de oxigénio e continua sob vigilância”, mas “não foi colocado num respirador”, disse o ministro do Estado Michael Gove à rádio LBC. A notícia “ilustra como esse vírus não faz diferença entre as pessoas. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, incluindo os mais privilegiados da nossa sociedade, pode ser afectada e ficar gravemente doente”, disse Linda Bauld, professora de Medicina da Universidade de Edimburgo.

O conservador de 55 anos de idade é o único chefe de estado ou governo de um grande poder que contraiu a doença. Solicitado a “substituí-lo quando necessário”, o chefe da diplomacia Dominic Raab prometeu agir para “derrotar o coronavírus” durante o período de hospitalização do seu chefe.

Com 5.373 mortes, o Reino Unido é um dos países europeus mais atingidos. Mensagens de apoio chegaram do lado europeu, de Donald Trump, que desejou uma rápida recuperação ao seu “muito bom amigo” ou de Vladimir Putin, que considerou o “optimismo e humor” de Boris Johnson o ajudará a curar-se.

Medo da escassez de medicamentos

A Europa, o continente mais atingido pela pandemia, esperava confirmação do vislumbre de esperança do fim-de-semana, quando o número de mortes caiu nos dois países da linha da frente, Itália e Espanha. Mas o número diário aumentou novamente na Espanha, na Terçafeira, após quatro dias de declínio, com 743 mortos, elevando o total para 13.798. No dia anterior, a mesma tendência foi observada na Itália, com 636 mortes adicionais no país mais enlutado do mundo (mais de 16.500 mortes), assim como na França (833 mortes, 8.911 no total).

E o medo de uma escassez de medicamentos está a surgir no continente: a pandemia consome acções, desde sedativos administrados para a intubação de pacientes até medicamentos anti-maláricos. A chanceler alemã, Angela Merkel, também queria uma União Europeia mais forte, admitindo que o bloco de 27 deve tornar-se mais “soberano”, especialmente na produção de máscaras sanitárias.

Os ministros das Finanças da UE esperam superar as suas divisões para chegar a um acordo sobre as primeiras medidas económicas contra o coronavírus na Terça-feira, mas a falta de consenso sobre um empréstimo comum, exigido por Paris, Roma e Madrid, lança uma sombra sobre as chances de um acordo.

Não há mortes na China

No Irão, o coronavírus matou quase 3.900 pessoas, segundo dados oficiais divulgados Terça-feira e mostrando um declínio em novos casos pelo sétimo dia consecutivo. A China está à espera, há três meses, pela primeira vez, na Terça-feira, o país não anunciou mortes do Covid-19, poucas horas antes do levantamento do encerramento da cidade de Wuhan, onde o coronavírus apareceu no final de 2019.

O país está, assim, caminhando um pouco mais para uma saída da crise. Um debate global já está a desenhar-se sobre a “desconfiança”, aumentando o medo de um relaxamento entre os quase quatro biliões de pessoas, mais da metade da humanidade, hoje forçadas ou chamadas pelas suas autoridades a permanecerem queridos eles.

A Áustria falou de um relaxamento gradual das suas regras de contenção a partir de 14 de Abril. Mas o Japão decidiu declarar um estado de emergência, com duração inicial de um mês, para Tóquio e seis outras regiões do arquipélago, em face de uma aceleração recente no número de casos de Covid-19 na região.

Um 11 de Setembro diariamente

As autoridades japonesas não podem impor legalmente uma contenção estrita, mas os governadores regionais têm a oportunidade de insistir para que as pessoas fiquem em casa e solicitar o encerramento temporário de negócios não essenciais. Nos Estados Unidos, que ultrapassaram a marca de 10 mil mortos, Andrew Cuomo, governador do estado de Nova Iorque, epicentro americano da epidemia, estendeu as medidas de confinamento até 29 de Abril.

Em Nova Iorque, a questão do destino reservado aos mortos, cada vez mais numerosa, surge a partir de agora. Pat Marmo, que administra cinco casas funerárias em toda a cidade, disse que actualmente tem “três vezes mais” mortes do que o normal. “É como um 11 de Setembro de 2001 que duraria dias e dias”, disse ele.

E na Catedral de São João, o Teólogo, em Manhattan, está a ser transformada num hospital de campanha, com tendas médicas na sua nave longa e cripta subterrânea. “Nos séculos anteriores, as catedrais ainda eram usadas dessa maneira, como durante a praga”, observou o reitor da catedral, Clifton Daniel. A pandemia também reforça ansiedades, como as de mulheres grávidas.

“Disseram-me que o exame de 20 semanas é muito, muito importante, e esta é a minha primeira gravidez, mas não quero correr nenhum risco”, disse Ainhoa Martinez Garcia, 36 anos, que espera gêmeos em Madrid e tem medo de fazer esse ultrassom num hospital sobrecarregado pelo influxo maciço de pacientes com Covid-19.