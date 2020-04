Desmistificando as teorias da conspiração 5G-coronavírus

Governos e mídias globais estão se empenham intensamente para desmascarar a conspiração que liga a tecnologia móvel 5G ao coronavírus, o que levou a que algumas torres 5G fossem incendiadas na Grã-Bretanha, na semana passada.

Quando questionado por um repórter sobre a chamada “teoria” de que as torres de telecomunicações 5G poderiam desempenhar um papel na propagação da doença, o gabinete do ministro britânico Michael Gove disse: “Isso é um disparate, um disparate perigoso também.”

O director médico nacional do NHS da Inglaterra, Stephen Powis, disse que a ideia da conspiração 5G era falsa, sem qualquer apoio científico, que corria o risco de danificar a resposta de emergência ao surto.

“A história do 5G é um completo e absoluto disparate, é um disparate, é o pior tipo de notícias falsas”, disse Powis. “A realidade é que as redes de telefonia móvel são absolutamente críticas para todos nós.”

Notícias Perigosas Falsas

Na semana passada, o ministro da Saúde da África do Sul, Dr. Zweli Mkhize, também se pronunciou contra os rumores em curso, Chamando-o de “notícia falsa” que não se levantou para o escrutínio.

“A realidade é que a 5G é uma tecnologia, e o coronavírus é uma infecção orgânica que é baseada num agente viral vivo”, explicou Mkhize.

Durante um webinar 5G na semana passada, organizado pelo Instituto Nacional de Mídia Electrónica da África do Sul, Prof. Antoine Bagula, da Universidade do Cabo Ocidental disse: “O espectro de radiofrequências cai sob radiação não ionizante com baixa energia / banda, este é um risco baixo para a saúde humana. Hoje se você for para um raio-X, que é uma forma de radiação ionizante, você está coberto de chumbo. – Sabes porquê? É porque eles estão a seguir as directrizes para garantir que você não está sobre-exposto à radiação.”

Durante o mesmo webinar, Dick Sono, diretor-chefe de Espectro de Radiofrequências do Departamento de Comunicações e Tecnologias Digitais também abordou a questão dizendo: “Há directrizes para garantir que não exponhamos os seres humanos à radiação. As redes 2G, 3G e 4G foram também implantadas ao abrigo de regulamentos rigorosos e os operadores de redes móveis seguiram-nas na implantação das suas redes. O mesmo será aplicado às redes 5G.”

As teorias falsas que fazem as rondas nas plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Twitter, YouTube e TikTok, vêm num momento crítico da pandemia e joga com as emoções das pessoas.

A Global Communications Industry Body, a GSMA disse: “A indústria das telecomunicações está a trabalhar em torno do relógio para manter online serviços vitais de saúde, educação e emergência, negócios a funcionar e amigos, e famílias conectados. É deplorável que as infra-estruturas críticas de comunicação sejam atacadas com base em inverdades infundadas. Pedimos a todos que confiem nas autoridades de saúde e que tenham a certeza de que a tecnologia de comunicação é segura. Não há nenhuma ligação entre a 5G e a Covid-19.”

Felizmente, algumas das plataformas das redes sociais começaram a reagir de forma responsável.

YouTube reduziu a quantidade de conteúdo que espalha teorias de conspiração que recomenda aos usuários e removeu parte do conteúdo conspiratório, pois isso poderia “desinformar os usuários de maneira prejudicial”.

“Nós também temos políticas claras que proíbem vídeos que promovam métodos medicamente infundados para prevenir o coronavírus em vez de procurar tratamento médico”, disse um porta-voz do YouTube.

Menos potente do que a luz visível

As teorias da conspiração que afirmam que a radiação das torres 5G pode diminuir o sistema imunológico do corpo foram condenadas pela comunidade científica.

Dr. Simon Clarke , professor associado de microbiologia celular da Universidade de Reading, diz:

“O seu sistema imunitário pode ser envolvido por todo o tipo de coisas – por estar cansado um dia, ou por não ter uma boa dieta. Essas flutuações não são enormes, mas podem torná-lo mais susceptível a apanhar vírus.”

Ele acrescentou que as ondas de rádio envolvidas em 5G e outras tecnologias de telefonia móvel estão na extremidade de baixa frequência do espectro electromagnético. Menos potentes do que a luz visível, não são suficientemente fortes para danificar as células – ao contrário da radiação na extremidade de frequência mais elevada do espectro que inclui os raios solares e os raios-X médicos.