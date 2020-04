Presidente do Ferrovia do Huambo já “joga” para o próximo pleito

O presidente do Ferrovia do Huambo, Adriano Marques, assegurou à imprensa que vai concorrer às eleições do ciclo olímpico 2020/2024. O responsável disse que durante o seu mandato teve altos e baixos, mas foi possível realizar as tarefas mais importantes do clube. Por causa da COVID-19, pandemia que continua a ceifar vidas no mundo, as eleições serão remarcadas posteriormente.

A equipa de futebol que participa no Girabola, Campeonato Nacional de futebol, também viu as suas actividades paralisadas. Adriano Marques referiu que a paragem encurta os planos da direcção, mas não se pode fazer mais, porque a doença é letal e reitera que se fique em casa para maior protecção. Os atletas também estão a cumprir as medidas de combate e prevenção, logo, observam as orientações das autoridades sanitárias.

“Quando se retomarem as actividades, vamos manter um encontro com o patrocinador e outros membros do clube para analisar as consequências da COVID-19”, fez saber o dirigente desportivo. O Ferrovia do Huambo, no Campeonato Nacional, ocupa a décima quarta posição com 20 pontos, cauda da tabela é referente à linha da descida de divisão.