AN aprova prolongamento do estado de emergência

A III Reunião Extraordinária da Assembleia Nacional manifestou-se esta Quinta-feira (9) à extensão do estado de emergência por mais 15 dias, conforme pedido feito pelo Titular do Poder Executivo.

Apesar da unanimidade na aprovação do prolongamento do estado excepcional, os deputados não deixaram de chamar a atenção do Governo no sentido de criar condições sociais que permitam que aos cidadãos, que na sua maioria dependem da venda nos mercados informais, possam ter facilidades na obtenção dos meios para a sua subsistência.

Ficou também patente a preocupação relativa à necessidade de maior controlo das fronteiras do país e foram reafirmados os pedidos à população no sentido de acatar as medidas preventivas previstas no decreto presidencial, designadamente, o confinamento domiciliar.

O ministro de Estado da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião agradeceu a compreensão dos deputados pelo apoio à prorrogação do estado de emergência.

“O executivo vai responder com a sua entrega que se exige num momento de angustia e de de uma guerra que de certeza sairemos vencedores, disse. Justificou os alegados excessos das forças da ordem e segurança com “a postura de alguns cidadãos que desafiam a autoridade no exercício das suas funções, pondo à prova a sua capacidade, que merecem a nossa reprovação”.

(Em actualização)