Distanciamento de classes

Eu sou pelo distanciamento físico social. Distanciamento, não isolamento. Aliás, muita gente nunca esteve tão ligada como nestes dias de Covid-19, a tecnologia assim permite, e o medo e a ansiedade o exigem. O distanciamento é mesmo obrigatório, principalmente para quem sempre esteve distante das clínicas de luxo, agora que percebemos que até no meio da pandemia se fazem diferenças sociais em Angola. Compreendo quem emigra, juro!

O que estou a ver é que, se a coisa rebentar, os privilegiados de sempre irão disputar os espaços de tratamento nas “girassóis”, “endiamas”, “multiperfis”, etc., tudo, curiosamente, clínicas construídas com dinheiros públicos. Agora olho desconfiado para as escolas e campos que se está a preparar para receber doentes, se calhar, começo a vê-las como “parques” de morte concentrada. Porque não adiantará confinar pessoas sem o devido tratamento.

Os técnicos fogem de quem pareça covídico Entretanto, a ministra, ontem, não respondeu à pergunta da repórter de OPAÍS sobre quantas pessoas morrem a cada Cacimbo por problemas respiratórios. Seria uma base para se perspectivar os efeitos do Covid-19 por cá. Porque o país tem de perceber que nestes dias não teve apenas duas mortes hospitalares e nem apenas 19 doentes. Morrem pessoas aos milhares todos os dias, é preciso falar-se sobre isso também, a maioria sem acesso às tais clínicas construídas com o nosso dinheiro mas que só servem a alguns.

É preciso olhar para a vida real, até para se diminuir o pânico. É preciso perceber bem quem morre no hemisfério Norte e que percentagem mais de pessoas morrem em relação aos números habituais. Também é preciso perceber que números de pessoas as outras doenças matam neste período. Em Angola é um desastre, apesar de o Estado, pelos vistos não os estar a contabilizar. De súbito, deu-me que em vez de termos medo, o melhor é vigiar bem o Governo e os “mixeiros” de sempre. Mas observando o devido distanciamento, por causa do Covid-19 e daquela outra doença moral.