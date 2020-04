Fundação Arte e Cultura arranca segunda temporada cultural “online”

A iniciativa visa apresentar propostas culturais, sem que haja a necessidade de sair-se de casa, face às medidas preventivas de combate à Covid-19 Sob o lema “Fique em casa e proteja a sua vida”, a Fundação Arte e Cultura deu início, esta semana, à segunda temporada cultural, no âmbito do projecto “Fundação Online” que visa motivar as famílias a permanecerem em casa como forma de prevenção da Covid-19, como sendo opção para passar o tempo de forma educativa e segura.

Para a segunda temporada, o cardápio das actividades tem os rostos dos músicos Harby Jazz e Doutor Romeu, humorista Orlando Capata, os poetas Micro Profecia, Gagu Poeta e Pedro Belgio e rodas e sugestões de leitura com o escritor Adão Zina e Ismael Farinha e, diferente da primeira, os momentos culturias serão exibidos nos horários das 15, 19 horas de Segunda a Sexta-feira e 21 horas aos Sábados. O objectivo é a realização dessas actividades online e permitir assim que, a partir das suas casas,

as famílias possam receber um estímulo adicional para tornarem os seus dias mais divertidos, mas também mais seguros, nos horários considerados viáveis.

As famílias poderão assistir aos eventos a partir do site da Fundação pelo endereço electrónico “www.fundacao.co.ao” e na rede social Facebook Fundação Arte e Cultura e Escola da Música.

“Temos todas as condições para apoiar os artistas, incluindo o transporte, garantindo assim que os artistas venham à Fundação e regressem às suas casas em segurança.

Queremos que as famílias permaneçam nas suas casas e se mantenham seguras e saudáveis, e, por isso, estamos a criar novas opções para as pessoas passarem o tempo, desta vez num projecto online”, refere a directora-geral da Fundação. Naama Margalit diz ainda que todos podem participar nos diversos programas que a Fundação oferece, das Rodas de Leituras aos shows ao vivo, programas que transmitem alegria, optimismo e bons conselhos, acima de tudo.

Os professores e os artistas vão contribuir para isso, para dar continuidade a uma vida normal. Por essa razão, a Fundação deseja a todos boa saúde, recomendado a que se fique em casa, lavando sempre muito bem as mãos.

I Temporada

A primeira temporada teve início no dia 24 de Março e terminou a 05 de Abril, e tendo contado na sua grelha concertos com o artista Dodó Miranda, Hélder Mendes e sua banda, Eliude Prata, teatro com o Grupo Jovens da Mulemba, poesia com o poeta Universo Mavambo, spoken word com Fernando Carlos, Irene A´mosi, e Willim Ribeiro. Contou, igualmente, com roda e sugestão de leitura com o director da área social da Fundação, Xavier Narciso, e aulas de ginástica com a professora do Centro Cultural da Fundação, Marta Faustino. Os eventos decorreram de Segunda a Sexta-feira nos seguintes horários: ginásticas 10 horas, roda e sugestão de leitura às 15 horas; 19 horas, poesia; teatro e spoken word e concertos às 21 horas, aos Sábados.

A Fundação

A Fundação Arte e Cultura é parte integrante da Menomadin Foundation, representando o compromisso de responsabilidade social corporativa do Grupo Mitrelli. Fundada no dia 25 de Janeiro de 2006, a Fundação tem o seu forte na inserção social das famílias em situação de grande vulnerabilidade e no apoio às artes e à cultura angolanas.

Recentemente, inaugurou o seu novo Cento Cultural e sede na Ilha de Luanda, onde centenas de crianças e adolescentes participam nas mais diversas áreas de formação, como as artes plásticas e o artesanato, e, corte e costura, a música, nomeadamente guitarra, piano, percussão e canto, a dança, a ioga e a ginástica, a superação escolar e a informática, entre outras actividades.