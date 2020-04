Assembleia nega ter comprado relógios caros para deputados

A secretaria-geral da Assembleia Nacional fez sair um comunicado, ontem, a desmentir o facto de ter comprado relógios de marca Hublot para os deputados. Segundo informações postas a circular nas redes sociais, a Assembleia Nacional terá encomendado 220 relógios de marca Hublot.

A secretaria-geral diz que tal informação não constitui a verdade e representa um verdadeiro atentado à honra e ao bom nome desse Órgão de Soberania Nacional e, em particular, dos dignos representantes do povo na casa da democracia angolana.

“Por esse facto, em nome do interesse público, a secretaria-geral da AN apela a opinião pública nacional e internacional a ignorarem tal informação. Estamos a trabalhar com as autoridades competentes no sentido de se apurar e responsabilizar os autores da referida falsa informação”, lê-se no documento.

Por outra, a AN deixou claro que o processo de aquisição de bens e serviços é feito com base nos princípios de gestão orçamental e financeira do Estado angolano, estabelecidos por legislação própria.