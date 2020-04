Um avião cargueiro, com bandeira ucraniana, chega às 16 horas desta Sexta-feira (10) a Luanda com material médico-sanitário no âmbito do combate ao coronavirus, deu a conhecer a OPais uma fonte do Ministério angolano dos Transportes.

Proveniente de Xangai, China, o aparelho comercial vem do Rio de Janeiro (Brasil) depois de ter passado pelo Alasca e Maiami (EUA), com a mesma missão.

De marca Antonov 225, o aparelho é tido como segundo maior do mundo, com 65 metros de comprimento e 21 de altura.