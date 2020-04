Crianças de rua acolhidas no ramiros recebem donativos

Ontem, no centro de acolhimento do Ramiros, adaptado na Casa da Juventude desta comuna, o músico Anselmo Ralph, as empresas Gesterra, Mitam e a Pumangol juntaram-se à causa fazendo doações com bens alimentares diversos, produtos de higienização e de limpeza, enlatados, água mineral, hortícolas e ovos. A entrega dos produtos foi feita pelo secretário de Estado da Agricultura, José Bettencourt, tendo este garantido a total disponibilidade do Ministério da Agricultura e Pescas na mobilização de mais parceiros para o apoio aos centros de acolhimento.

O governador provincial, Sérgio Luther Rescova, testemunhou a entrega dos bens e aproveitou a ocasião para, em nome do Governo de Luanda, agradecer as doações, observando que, neste momento, todas as contribuições são bem-vindas, para se continuar a cuidar dos meninos e dos adultos sem tecto.

O centro, equipado e separado por idades (em áreas masculina e feminina), conta com um posto médico, sala de aconselhamento, uma cozinha, áreas de lazer e 200 camas à disposição das crianças. Neste momento, o GPL conta com dois centros de acolhimento, um no Ramiros e outro em Viana, e na próxima semana será aberto o terceiro, na Funda, no município de Cacuaco. Pretende-se atingir um total de cinco centros em toda a capital.

Mais do que acomodar, os centros de acolhimento têm permitido que alguns familiares, resultado das imagens que chegam pela televisão, reconheçam os seus parentes. Assim, segundo o GPL, dez crianças já regressaram à casa dos familiares sob pedido dos seus encarregados, à luz das normas legais para o efeito. Além das empresas que já fizeram doações, abraçaram a campanha “Luanda Solidária”, a Angomart, a Total e a Ordem dos Engenheiros de Angola, sendo que as Organizações Chana atribuíram uma viatura de marca Toyota Hilux para apoiar a campanha