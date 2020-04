Editorial: Unânimes com o Presidente

Não há, praticamente, uma voz que se oponha ao prolongamento do estado de emergência em Angla. Mesmo os que contestam o que chamam de empolamento sobre o Covid-19 também aceitam a decisão, porque sabem que, como noutros casos, o país não tem condições para tratar ao mesmo tempo um grande número de doentes, se ocorrer contagio comunitário descontrolado.

Por outro lado, não basta concordar com o estado de emergência decretado por João Lourenço, é preciso agir responsavelmente e respeitar com rigor o afastamento social e todas as medidas decretadas.

Fica para a história, no entanto, um dos raros momentos de unanimidade nacional sobre um tema, o que demonstra alguma maturidade democrática, unidade e sentido de Estado, além da preocupação com a vida. O mesmo consenso se espera paras as medidas de superação e “reconstrução económica” no fi m desta crise. Porque também ela pode ser uma oportunidade