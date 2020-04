Governo disponibiliza AKZ 315 milhões para apoiar famílias mais carenciadas

Os participantes nesta reunião, presidida pelo Presidente da República, João Lourenço, acordaram que a partir do próximo mês terá início a primeira fase do Programa de Transferência Social Monetária, em benefício das famílias economicamente vulneráveis, de acordo com um comunicado de imprensa do Secretariado do Conselho de Ministros a que OPAÍS teve acesso. Ainda relativamente às famílias que vivem sob ameaça do aumento dos custos dos bens básicos, o Executivo vai recomendar às empresas do sector de energia e águas a não efectuarem cortes de fornecimentos destes dois bens durante o mês de Abril.

E, por outro lado, vai autorizar as entidades empregadoras do sector privado a transferirem para o salário dos trabalhadores o valor descontado para a Segurança Social, correspondendo a 3 por cento do

seu salário deste mês, do de Maio e do de Junho. As campanhas de distribuição da cesta básica estão a cargo dos ministérios da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU); do Comércio e dos governos provinciais, de acordo com o memorando de “Medidas de Alívio do Impacto Provocado pela Pandemia do Covid-19 sobre as Empresas e os Particulares”, proposto pelo Ministério da Economia e Planeamento, a que OPAÍS teve acesso. Este documento esclarece que com a distribuição de tais bens alimentares às populações vulneráveis, o Executivo prevê beneficiar mais de 17 mil crianças.

As medidas adoptadas para garantir o funcionamento deste programa, passam pela alocação de recursos adicionais ao MASFAMU e ao Ministério da Defesa e Veteranos da Pátria. As medidas de carácter imediato a adoptar pelo Governo, em resposta aos efeitos da pandemia do Coronavírus (Covid-19) e da redução acentuada do preço do barril de petróleo no mercado internacional, sobre as empresas e as famílias aprovadas pela Comissão Económica do Conselho de Ministros não param por aqui.

Em relação às empresas, as medidas visam desanuviar a pressão sobre a tesouraria com obrigações tributárias (alívio fiscal), através do alargamento dos prazos limite para a sua liquidação e com o pagamento de contribuições para a Segurança Social. Deste modo, acredita que proporcionará alívio no pagamento de salários, “através do diferimento do pagamento da contribuição para a Segurança Social referente ao 2º trimestre do corrente ano, para o pagamento em seis parcelas mensais durante os meses de Julho a Dezembro, sem formação de juros”.

Cerca de 488 mil milhões de Kwanzas disponíveis para manter pequenas empresas

De acordo com o Secretariado do Conselho de Ministros, o Governo vai assegurar o apoio financeiro para a manutenção mínima dos níveis de actividade das micro, pequenas e médias empresas do sector produtivo, através da alocação de cerca de 488 mil milhões de Kwanzas.

Com vista a facilitar as iniciativas de empreendedores, o Governo vai remover alguns procedimentos administrativos que incidem sobre o processo de constituição de empresas, tais como o Registo Estatístico e o requerimento do Alvará Comercial para o exercício de determinadas actividades. “Acelerar a transição da actividade informal para o sector formal, com a implementação urgente das acções previstas no Programa de Reconversão da Economia Informal”, lê-se.

Às empresas privadas cuja actividade laboral não está suspensa desde a entrada em vigor do estado de emergência, o Governo orienta que deverão credenciar e assegurar a mobilidade mínima necessária dos seus trabalhadores durante este período.