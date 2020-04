Sem palco? Sem problema: bailarinos russos dançam para os fãs em casa

Bailarinos russos sujeitos a isolamentos parciais começaram a realizar apresentações em casa para manter os fãs entretidos na Internet, depois que teatros de todo o país fecharam as portas por causa do coronavírus. Sete artistas do balet do Teatro Mikhailovsky de São Petersburgo, uma das trupes mais proeminentes da Rússia, têm filmado os seus movimentos em cozinhas e salas de estar.

Os artistas compilaram estes momentos num vídeo curto, mas divertido. Ao som da música do compositor Ludwig Minkus, o vídeo de três minutos, compartilhado nas redes sociais do teatro no Domingo passado, teve quase 30 mil visualizações no Instagram e mais de 500 comentários no Facebook. “Artistas se mantêm fiéis a si mesmos, ainda que nas condições actuais incomuns”, disse o Teatro Mikhailovsky.

“Embora não tenham a oportunidade de interagir com espectadores no teatro, o interior dos seus lares serve como palco e plataforma criativa para eles.” O teatro disse que a iniciativa veio do bailarino principal, Ivan Vasilyev, que no vídeo é visto erguendo a colega Maria Vinogradova numa sala de estar enquanto ela carrega um ensopado.