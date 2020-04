Anselmo Ralph junta-se à corrente solidária do GPL

Com vista a mitigar as necessidades de crianças e adultos que se encontram em centros comunitários, numa iniciativa do GPL, o músico Anselmo Ralph, solidarizou-se com a causa e fez chegar àquelas famílias, bens alimentares diversos. No cento de acolhimento dos Ramiros, o músico e sua comitiva levou produtos de higienização e de limpeza, enlatados, água mineral, hortícolas e ovos, recebidos pelo governador da Província de Luanda, Sérgio Luther Rescova Joaquim.

Como é de praxe, Luther Rescova agradeceu o gesto da acção solidária do artista bem como de outras pessoas singulares e colectivas, que se têm juntado ao projecto de solidariedade, visando dar aconchego e qualidade de vida a quem não tenha um local condigno para morar. Por sua vez, Anselmo Ralph, conhecido por interpretar canções de amor e de apelo ao romantismo, referiu que tem estado a rezar por cada uma das crianças no lar, tendo pedido igualmente que as crianças fizessem o mesmo, pois Deus é o principal alento que se ptrecisa buscar nesse momento de aflição.

Na ocasião, as empresas Gesterra, Mitam e a Pumangol procederam, igualmente, à oferta de produtos diversos, para acudir as necessidades sobretudo de alimentação, que as crianças e adultos que estão nos centros comunitários criados pelo GLP enfrentam.

O artista

Anselmo Ralph é músico angolano e uma das vozes mais acarinhadas pelo público e com projecção internacional. Conta, actualmente, com seis obras discográficas no mercado, tendo cancelado a venda do seu último álbum “Momentos” face às medidas preventivas da Covid-19. Durante o seu percurso artístico, Anselmo conquistou vários fãs e foi nomeado em vários prémios internacionais tendo, em 2014, conquistado o título de “Melhor artista da lusofonia” nos “MTV Africa Music Awards”. Em 2014 e 2015, foi um dos mentores do programa The Voice Portugal transmitido pela RTP 1