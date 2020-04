Cloroquina: novos resultados e novas críticas para raoult

Novos resultados do professor Didier Raoult, elogiando os méritos da hidroxicloroquina contra o Coronavírus, imediatamente provocaram novas críticas do mundo médico, enquanto a Agência de Medicamentos alertou que os pacientes do Covid-19 pareciam particularmente frágeis com os efeitos cardíacos indesejáveis deste medicamento. “A hidroxicloroquina (derivada da cloroquina, um medicamento contra a malária, NDLR) combinada com azitromicina (um antibiótico, NDLR), administrada imediatamente após o diagnóstico, é um tratamento seguro e eficaz para o Covid-19”, diz o resumo do estudo, apresentado Quinta-feira a Emmanuel Macron durante a sua visita surpresa ao Institut HospitaloUniversitaire (IHU) Méditerranée Infection of Pr Raoult.

O teste envolveu 1.061 pacientes com resultado positivo para o novo coronavírus (comparado a algumas dezenas em estudos anteriores), que receberam por “pelo menos três dias” esse tratamento promovido pelo especialista em doenças infecciosas. Após 10 dias, mais de nove em cada dez (91,7%) tinham carga viral zero, o que significa que não foi encontrado coronavírus nas suas amostras e cinco pessoas (0,5%) tinham falecido, pacientes de 74 a 95 anos. Esse percentual é “significativamente menor” do que em “pacientes tratados sob outros regimes, tanto na IHU quanto em todos os hospitais públicos de Marselha”, diz este resumo.

O estudo completo ainda não foi divulgado. Muitos cientistas argumentam que, devido à forma como o estudo foi desenvolvido, não há evidências que sugiram que o tratamento “previna a piora dos sintomas e a persistência do vírus, e da contagiosidade na maioria dos casos”. “, como afirmam as conclusões. “Infelizmente, na ausência de um braço comparativo (grupo de controlo que recebe um placebo, nota do editor), é extremamente difícil saber se o tratamento é eficaz ou não”, disse, na Sexta-feira, Arnaud Fontanet, epidemiologista do Instituto Pasteur e membro do conselho científico Covid-19, na TV RMC / BFM.

“Esses resultados são nulos e nulos, não nos diz nada sobre a eficácia do tratamento”, disse a epidemiologista Catherine Hill. Ela também mencionou a ausência de um grupo controlo e o facto de que, de acordo com os dados públicos disponíveis, pelo menos 85% das pessoas curam espontaneamente, sem nenhum tratamento.

O epidemiologista, agora aposentado, aponta para a AFP um provável viés na selecção dos participantes, com pacientes com testes positivos que provavelmente nunca teriam desenvolvido sintomas, ou muito leves. De facto, a IHU propõe realizar testes de maneira ampla aos pacientes que se apresentam dentro das suas paredes (o texto publicado evoca 38.617 pacientes testados entre 3 de Março e 9 de Abril), enquanto no restante do país, esses testes são ainda reservado em prioridade para pacientes hospitalizados e equipa de enfermagem.

“Grande legitimação”

De facto, os participantes do estudo de Pr Raoult diferem da tabela usual de casos confirmados de Covid-19: formas menos graves (95% dos pacientes com um grau “baixo” de gravidade, em comparação com 80%, em média, nos outros coortes de pacientes), uma idade média relativamente jovem (43 anos) e a maioria das mulheres (53,6%, enquanto os homens são mais propensos a desenvolver formas graves da doença). Em 3 de Abril, a Sociedade Internacional de Quimioterapia Antimicrobiana, que havia publicado o primeiro estudo do professor Raoult, já havia manifestado as suas preocupações, explicando que o artigo não atendia aos “padrões de qualidade esperados”.

O especialista francês em doenças infecciosas está no centro de um debate global sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no combate ao coronavírus. Alguns médicos, alguns países e autoridades eleitas pedem a administração ampla desse medicamento. Porém, grande parte da comunidade científica e das organizações de saúde exige uma validação científica rigorosa, alertando para os possíveis riscos para os pacientes, especialmente aqueles com doenças cardíacas.

Um estudo europeu chamado “Discovery” foi lançado em vários países para testar quatro tratamentos, incluindo a hidroxicoloroquina, e outros estudos que estudam especificamente a sua eficácia foram iniciados, notadamente no Hospital da Universidade de Angers. Na pendência dos resultados, a França adopou uma posição cautelosa: a hidroxicloroquina é autorizada apenas em hospitais e somente em casos graves.

Cautela justificada, a Agência de Medicamentos (ANSM) insistiu na Sexta-feira, após a publicação de uma pesquisa de farmacovigilância, que conclui que se os efeitos colaterais da hidroxicloroquina no coração são conhecidos, “parece que eles estão a aumentar em “pacientes covídeos “, que geralmente apresentam deficiência de potássio, um elemento essencial na contracção dos músculos, principalmente do coração, enquanto o novo coronavírus também parece ter a sua própria toxicidade no coração. De acordo com o texto publicado on-line pelo IHU, “nenhuma toxicidade cardíaca foi observada” entre os pacientes tratados.