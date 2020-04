Kim Jong-un volta a supervisionar exercício de artilharia na Coreia do Norte

É a primeira vez em quase três semanas que o líder norte-coreano acompanha um exercício militar do país, neste caso de lançamento de morteiros. O líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou mais um exercício de artilharia, informou a agência de notícias estatal KCNA, sem especificar a data de realização. No entanto, a fonte normalmente relata as actividades de Kim no dia seguinte aos eventos.

Esta foi a primeira vez desde 21 de Março deste ano que o líder norte-coreano supervisionou manobras militares. Segundo a KCNA, Kim “orientou um exercício de uma subunidade de morteiros” com o objectivo de “avaliar a sua capacidade de combate e poder de fogo”. O exercício foi realizado “para reforçar ainda mais as capacidades de defesa do país”, afirmou a agência.

Durante o treinamento, que assumiu a forma de competição, Kim expressou “grande satisfação” e elogiou “a espantosa pontaria das unidades de morteiros”. Em Maio de 2019, a Coreia do Norte retomou os ensaios de armas após uma pausa de 17 meses e, desde então, realizou cerca de 15 testes, incluindo pelo menos dois de alegados motores de mísseis balísticos intercontinentais. Na Sexta-feira (10), o país planeava realizar a reunião anual da Assembleia Popular Suprema (Parlamento), que deveria centrar-se nas questões económicas e nas medidas de prevenção contra o novo coronavírus.

Até agora, a Coreia do Norte ainda não comunicou um único caso de infecção pelo SARSCoV-2, mas afirmou que continua a testar e tem mais de 500 pessoas em quarentena. O novo coronavírus já infectou mais de 1,6 milhão de pessoas e causou 95.735 mortes em todo o mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA).