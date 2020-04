Míssil de cruzeiro ucraniano passa por teste em vôo rasante sobre Mar Negro

Acabam de ser publicadas, no YouTube, imagens que os lançamentos foram realizados a partir do polígono de Alibey das Forças Armadas da Ucrânia, na região de Odessa. As imagens mostram o disparo do míssil a partir de um lançador terrestre, bem como o vôo do projéctil sobre o mar e o momento em que este atinge o alvo, em forma de rede esticada sobre uma plataforma flutuante. Anteriormente, os militares ucranianos tinham testado, também a partir da região de Odessa, o lançador múltiplo de

foguetes Olkha-M.

O míssil RK-360MC Neptun distingue-se pela sua ogiva de 150 Kg, um alcance de até 280 quilómetros e uma velocidade de cerca de 900 quilómetros por hora. A altitude de vôo do projéctil é de três a 10 metros acima do nível do mar.

De acordo com a Rússia, o Neptun foi concebido com base no antigo míssil soviético X-35. Em meados de 2019, o exsecretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksandr Turchinov, afirmou que estes mísseis são supostamente capazes de destruir em poucos minutos a Ponte da Crimeia, recentemente construída pela Rússia para ligar a península ao restante território russo.do novo míssil de cruzeiro anti-navio ucraniano R-360 do sistema Neptun a atacar alvo marítimo durante exercícios.

Segundo os desenvolvedores, durante o ensaio realizado em 1 de Abril, um míssil com ogiva inerte atingiu com sucesso um alvo flutuante a uma distância de 75 quilómetros. A legenda do vídeo afirma