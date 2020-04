carta do leitor: O grande exame

Caro director, O nosso Governo precisa de ver bem as coisas. O nosso país está todo mal construído, até me dá graça ver os dirigentes do MPLA a darem produtos de caridade ao povo, quando são eles que governam o país. Acho que deveriam pedir desculpas também por haver tanta gente em Angola a precisar de caridade.

Felizmente, o Presidente da República, João Lourenço, está apostado em mudar as coisas, o combate contra a corrupção é para que as riquezas do país sejam melhor distribuídas e não fiquem só com algumas pessoas, ou para fins que não servem o povo. Mas combater a corrupção não chega, é preciso que o país produza mais.

E aqui, mais uma vez, o MPLA tem grandes responsabilidades, porque é quem governa. Esta crise desta doença Covid-19 é um grande exame para o MPLA e para o Presidente, caridade não basta, tem de se fazer aquilo que o Presidente João Lourenço fala, porque na hora do voto o povo vai pensar apenas no estômago. João Lourenço tem tudo para passar neste exame, mas se chumbar, paga ele e o MPLA.

Rufino Jaime

Luanda