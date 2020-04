Covid-19 trava combate de judo no Huambo

O secretário-geral da Associação Provincial de Judo (APJ) do Huambo, José Castro, disse, ontem, à imprensa, que a prática da modalidade está suspensa devido à propagação do novo Coronavírus, Covid-19.

José Castro revelou que alguns atletas e escolas ainda tentaram realizar sessões de treinos de forma cladestina, mas rapidamente conseguiram controlar a situação por intermédio do conselho fiscal da instituição. “Fomos obrigados agir de forma severa com os incumpridores do decreto do Presidente da República”, revelou.

José Castro assegurou que a APJ do Planalto Central teve a sorte de realizar no mês passado o torneio Nacional, prova que saudou o dia da Mulher Angolana. “Este mês as equipas regionais deviam fazer as eleições de renovação de mandato e, em Maio, para a associação, mas infelizmente não será possível. Ainda assim, acredito que vamos realizar depois da pandemia passar”, garantiu.

José Castro acrescentou que, logo que as coisas voltem à normalidade, a Associação Provincial de Judo estará de regresso à ribalta dos tatames, piso do recinto onde se desenvolve a modalidade, na cidade’Vida’. “Não é o fim de tudo. Temos que ter força e coragem, porque esta pandemia do novo Coronavírus vai terminar. Pois, para vencermos temos de ficar em casa”, aconselhou.