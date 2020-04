Emana Cheezy motiva “Filhos de Angola” a lutarem contra COVID-19

O rapper Emana Cheezy, integrante do grupo da “New School”, a TRX, motivou a população de Angola a combater a pandemia da COVID-19, de formas a acatar os conselhos das autoridades sanitárias, através da sua música “Filhos de Angola”, disponibilizada recentemente. Não só apela à adopção das medidas preventivas, como também deixa uma mensagem de reflexão, calma, paz, pois é dessa forma, segundo o artista, que se poderá superar esta fase tão difícil.

“Esta música não é só para os meus admiradores, como também é para qualquer compatriota que ame Angola como eu. Esta doença é uma pandemia mundial que tem afectado inúmeros países. Devemos seguir as recomendações e ter os devidos cuidados para evitar a sua propagação”, acrescentou. Embora a música seja cantada em homenagem aos “filhos de Angola”, é também um consolo ao mundo todo, sendo todos bem-vindos para ouvir, conforme diz Emana Cheezy.

Com duração de três minutos e 30 segundos, Emana, enquanto fazedor de arte e cidadão angolano, sentiu-se na obrigação de, através da música, chamar a atenção para o actual estado do mundo e motivar as pessoas a ultrapassarem todas juntas essa enfermidade. Acrescenta que a solidariedade é importante, pois consegue unir o mundo em qualquer momento. “Quanto aàadesão, cada um recebeu-a da sua forma, todavia no geral muita gente gostou e agradeceu pelo gesto motivador. E eu me sinto grato”, disse.

Carreira e projectos

“Sinto que a minha carreira esteja num caminho especial e a jogar com as suas experiências e relações de vida. Quero aproveitar para agradecer a minha família, a todos os meus fãs fiéis e verdadeiros, parceiros da TRX Music, amigos e ‘kotas’ da indústria que muito nos têm apoiado e aconselhado”, declarou. Sobre 2019, disse ser um ano de muitas lições, muitas emoções e desafios. Emana valoriza todos os dias em que “tenho a honra de adormecer e acordar com saúde. Para o corrente ano, tem em carteira alguns projectos a solo e outros em grupo.

“Infelizmente, agora com o Coronavírus ainda levará algum tempo a explorar melhor essa adaptação na partilha e distribuição de ideias, por causa da quantidade de informação que o mundo tem recebido, ultimamente, e que tende a aumentar cada vez mais. Tenho dois vídeos novos, um de Março e outro de Abril, que são singles do meu primeiro álbum a solo”, partilhou a O País.

A Covid-19, continua Cheezy, trouxe, não só aos artistas como a todos, um alerta de que nada é mais importante do que a vida. “Trouxe mais tempo para nós, para os nossos, para o encontro de melhores soluções para todos e isso tem me inspirado, motivado e feito ver o poder da Natureza e a capacidade de muitos artistas e seres humanos em ajudar o próximo”.

Emana Cheezy disse, sobre a TRX, que o grupo continua a trabalhar pela sua torcida, ou seja, o seu Grémio (fã clube da Melhor União) e por todos aqueles que gostam de o ouvir.“ Como o Kelson já mencionou haverá sim várias surpresas, mas já as temos mostrado pelas nossas redes sociais. Basta ter alguma atenção e acompanhar que, brevemente, haverá mais detalhes e novidades. Sobre 2021, até lá ainda falta algum tempo e, de momento, prefiro focar-me no presente ano”, remato

Perfil

Emmanuel Chindondo nasceu em Angola, em Junho de 1994, na Ilha de Luanda, e por amar e fazer arte desde muito cedo, adoptou o cognome de Emana Cheezy. O nome traz influências nacionais, portuguesas, britânicas, brasileiras e americanas, por causa dos estilos musicais que mais gosta de seguir e do aconselhamento de alguns amigos.

Amo tecnologia, composições, produções, e tocar instrumentos musicais como é o caso do piano, guitarra. Além disso, tem também uma paixão por aprender a tocar outros instrumentos que não domina. Emana é um dos co-fundadores e membros da TRX Music. Tem os seus pensamentos e a mulher como fonte de inspiração no mundo artístico, gosta de influenciar e motivar as pessoas a serem felizes com o

que fazem e têm.

Relembra, na maior parte dos seus projectos, os amigos e familiares que foi perdendo com o tempo, pelo amor, luz e força que sempre lhe deram para não desistir dos seus objectivos. Emana, actualmente, vive em Luanda e tem ajudado muitos novos artistas a desenvolverem as suas capacidades de criação através das suas ideias.

Os seus passatempos favoritos são escrever, produzir, ouvir música, nadar, jogar ténis, desenhar e ver vídeos de tutoriais, séries ou filmes. Adora conhecer o seu país, descobrir novas sonoridades com a natureza e aprender com pessoas que transmitam energias positivas e motivadoras. Os seus artistas e banda de eleição são os Coldplay, banda britânica de Rock, fundada em 1996.