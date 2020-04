Reitor da UniPiaget da Guiné-Bissau nomeado alto comissário para a covid-19

O reitor da Universidade Jean Piaget da Guiné-Bissau (UniPiaget), Aladje Baldé, foi nomeado ontem Alto Comissário para a Covid-19 naquele país lusófono, para um mantado de seus meses, de acordo com uma nota de imprensa enviada a OPAÍS.

O Instituto Nacional da Saúde Pública (INSP) da Guiné-Bissau, a entidade responsável pela gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, optou por nomear o académico numa altura em que enfrentam um elevado risco de propagação da pandemia no país, que tem actualmente 36 casos confirmados de Covid-19. Com esta nomeação, diz o despacho que a determina, pretende-se chamar também a atenção para o alto risco de propagação da pandemia no país.

O professor Baldé, como é mas conhecido, é doutorado em Biotecnologia, desempenhando as funções de Reitor da UniPiaget desde 2014. Aos 55 anos, tem uma carreira internacional ligada a vários países e é um dos mais conceituados quadros guineenses, com um trabalho vasto na área da biologia. No âmbito do combate à Covid-19, as autoridades guineenses declararam o estado de emergência e o encerramento das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas no país, sendo estas medidas acompanhadas de um conjunto mais amplo de restrições, a exemplo do que já acontece em muitos outros países africanos.