Covid-19 pode comprometer execução do PIIM

A fonte, um quadro sénior do Ministério da Administração do Território (MAT), sustentou que parte da verba alocada para este programa poderá ser direccionada ou está a ser canalisada para o plano de emergência que é a Covid-19, avançando que o Governo quer ver estancado este problema o mais breve possível.

Informou que a maior parte dos projectos constantes no PIIM, tanto em Luanda, a capital do país, como nas demais províncias, ainda não está em execução, por, até agora, o Ministério das Finanças não disponibilizar as verbas, apesar de terem sido já realizados os concursos públicos.

Olhando para a actual situação da Covid-19, a fonte admitiu a possibilidade de o mesmo vir a ser implementado em finais do ano, a julgar pelo volume de tarefas prioritárias que o Executivo tem pela frente, em relação ainda à pandemia Covid-19, que está a obriga-lo a disponibilizar muito dinheiro para acudir a situação.

Conhecedor dos corredores do MAT, disse que caso a situação não volte à normalidade tão breve quanto possível, dificilmente este programa será implementado este ano, pelos motivos advogados.

Avançou que o PIIM é tido como um ensaio para a implementação das eleições autárquicas em todo o país, mas, segundo avançou, “pelo tempo, não acredito que tanto o PIIM, como as autarquias” sejam realizadas em 2020.

“Com um país em crise financeira, com um país a enfrentar essa pandemia, haverá dinheiro para este dois projectos importantes do país?”, questionou-se, realçando que tudo aponta para o adiamento destes dois projectos. Mostrou-se céptico quanto ao pronunciamento recente do ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República e coordenador da Comissão Multissectorial de Combate à Covid-19, general Pedro Sebastião, que disse que o Executivo mantém a ideia de realizar as eleições autárquicas.

Respondendo a uma pergunta de um jornalista na habitual conferência de imprensa diária sobre a Covid-19, Pedro Sebastião disse que até por altura em que teceu estas declarações não havia do Executivo uma orientação contrária à realização das eleições autárquicas.

Refira-se que este programa (PIIM) de iniciativa presidencial foi lançado pelo Presidente da República, João Lourenço, em 2019 no Cazombo, sede do município do Alto Zambeze, província do Moxico, e será implementado nos 164 municípios.